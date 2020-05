Május 16-án jelentette be a kormányfő, hogy változnak a Budapestre érvényes járványügyi korlátozások, a fővárosban is újraindulhat az élet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy noha a 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlást, és az üzletekbe belépni és tömegközlekedni továbbra is csak maszkban lehet,

a közterületek, parkok, szabadtéri játszóterek hétfőtől Budapesten is látogathatók,

valamennyi üzlet nyitva tarthat hétfőtől Budapesten,

az éttermek, kávézók teraszai megnyílhatnak, ott vendégek is tartózkodhatnak,

megnyílhatnak, ott vendégek is tartózkodhatnak, a szabadtéri fürdők, strandok, az állatkert és a szabadtéri múzeumok is kinyithatnak,

ahogy a szolgáltatást nyújtó üzletek is fogadhatnak vendégeket.

Az éttermeknél és a kávézóknál hétfőn azt tapasztaltuk, hogy van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, és akad, aki reménykedik, hogy a pár kirakott asztal elég lesz a túléléshez a következő 1-2 hétben.

Megkerestük a nagyobb áruházakat is, hogy ők mit tapasztaltak a nyitás utáni első napon. Arra voltunk kíváncsiak,

milyen volt a forgalom,

mit vásároltak az „első” nap,

mennyire voltak fegyelmezettek a vevők.

Az áruházaink ugyan eltérő méretűek, de mindegyik folyamatos kihasználtsággal működött

– írta megkeresésünkre Herczeg Lilla, a Decathlon kommunikációért felelős munkatársa. A vevőknek sehol sem kellett túl sokat várniuk, ha ki is alakult nagyobb sor, maximum 10 percet kellett sorban állni. Herczeg Lilla szerint a vevők fegyelmezettek voltak,

jellemzően ugyanakkor nem egyedül érkeztek.

Az első nap legtöbbet kerékpárból adtak el, illetve sokan keresték a fitneszhez, a futáshoz kapcsolódó termékeket, valamint a rollert, a gördeszkát és a görkorcsolyát.

© MTI / Mónus Márton

Lényegében ugyanaz történt, mint két hete vidéken

– foglalta össze röviden tapasztalatát Mihalik Andrea, a C&A marketingmanagere. Azt vették észre, hogy a bevásárlóparkok forgalma a plázákéhoz képest is megugrott. „Pest megyében például a ferihegyi, a gödöllői, a tököli parkokat keresték fel többen” – mondta. Elmesélte azt is, hogy amikor a vidéki üzleteik kinyithattak, a boltba látogatók biztonsága érdekében a próbafülkéket még nem nyitották meg, a vásárlók hazavihették felpróbálni, amit vettek, és ha esetleg valami nem volt jó, annak cseréjére a normál gyakorlat szerint 4 héten belül lehetőség van, de ez nem tetszett nekik, nem szerettek volna újra visszajönni a boltba.

Ezért Budapesten és Pest megyében ezzel már meg sem próbálkoztak, inkább azt a lehetőséget választották, hogy csak minden második próbafülkét nyitják ki.

A tapasztalatuk az volt, hogy a vásárlók fegyelmezettek, betartották a másfél méteres távolságot. Budapesten sokan kerestek baba- és gyerekruhát, illetve alsónadrágot és zoknit, miközben Veszprémben a férfinadrágok iránt volt a szokásosnál nagyobb a kereslet.

Mihalik Andrea azt mondta, valószínűleg sokan nem tudják, hogy a ruházati boltokban nincs időbeli korlátozás, az csak az élelmiszerboltokra, a patikákra és a drogériákra vonatkozik, „a délelőtti forgalmon ugyanis ez meglátszott”.

© MTI / Mónus Márton

Teltház és sorban állás

Egy budapesti bevásárlóközpontban járva azt láttuk, hogy nagyjából a boltok fele nyitott ki az első napon. Üres ugyan nem volt az épület, de azért teltháznak sem volt mondható a forgalom.

Ennek ellenére akadt olyan ruhabolt, ahol még sorban is álltak az emberek, ehhez valószínűleg hozzájárult az is, hogy a legtöbb üzletben kisebb-nagyobb akciókkal próbálják visszacsalogatni a vevőket. A könyvesboltban szigorúan szabályozták, hogy egyszerre hányan lehetnek bent és sok helyen az is ki volt írva, hogy a vásárlók ne feledkezzenek meg a kézfertőtlenítésről. Fertőtlenítőt viszont csak elvétve, néhány helyen láttunk kitéve az üzletek előtt.

Az is látszott, hogy a vendéglátóhelyeken is kezd visszatérni az élet a plázában. A belső éttermeknél ugyan még nem lehetett leülni, de azok a helyek, ahol van kiülős terasz, már kezdtek megtelni emberrel, sőt, egy kávézó teraszán már teltház volt.