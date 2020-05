Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik, hogy a négy, járdára kirakott asztal elég lesz a túléléshez a következő 1-2 hétben. Hétfőn Budapesten is jelentősen könnyítettek a Covid-19-járvány miatti korlátozásokon, újranyithattak többek között az éttermek és kávézók, megnéztük, mekkora a forgalom, és ki mire számít.

Az élet visszatérni látszik a budapesti kávézókba és éttermekbe a kijárási korlátozások enyhítésével. Sokan sétálnak, bicikliznek és rollereznek az utcákon, a parkokban, és ülnek be kávézni és ebédelni a frissen újra nyitott helyekre. Egy gyorsétteremlánc teraszán frissen érettségizett diákok tárgyalják az emelt szintű informatika-érettségi tételeit, örülve, hogy az elmúlt hetek illegális közös utcai beszélgetései után most már szabadon megtehetik, míg a szomszédos asztalnál az egész napos városi kutyagolásról fáradtan, de elégedetten kanalazza fagylaltját egy ingatlanügynök, aki az ingatlanpiaci pangás miatt inkább testvére webáruházánál segít be futárként.

© Fazekas István

Az Andrássy úton végigsétálva feltűnő, hogy megnyitottak a teraszok, de az is, hogy ugyan sokan vannak az utcán, alig látni köztük turistát. Ezt több frissen újranyitott hely is érzi.

© Fazekas István

„Egy-két hét kell hozzá, hogy kiderüljön, elég lesz-e a forgalom, még az első napnak is csak a fele telt le, nincs teltház, de azért jönnek a vendégek” - mondja Keidl Balázs, a Hősök tere közelében fekvő Café Kara ügyvezetője. A több mint tíz éve a helyen dolgozó vendéglátós bizakodó, mert a nyári időszakban amúgy is a terasz miatt térnek be hozzájuk a vendégek. Az asztaloknál ülnek is jó páran, de a teltháztól messze vannak.

A külföldiek hiánya abszolút érződik

– mondja, de hozzáteszi: szerencsére sok helyi törzsvendégük is van, akik közül már a nyitást megelőzően is sokan érdeklődtek, mikor jöhetnek végre. Az üzlet léte nem volt veszélyben a karanténidőszak alatt sem, jóllehet már pár nappal a korlátozások előtt bezártak. Szerencsére a kávézó tulajdonosa rugalmasan állt a helyzethez, és biztosította őket arról, hogy mindenkit meg akar tartani. Az üzletvezető szerint számíthatnak a tulajdonosra majd akkor is, ha esetleg lesz a vírusnak egy második hulláma, amikor lehet, hogy hasonló korlátozások bevezetése lesz szükséges.

A turisták hiányát mások is nagyon érzik az Andrássy úton. Egy másik kávézó üzemeltetője szerint az elmúlt karanténidőszakban felmerült, hogy bezárjanak, de kitartottak, és csökkentett üzemmódban, elvitelre kínálták kávéikat az ajtóban felállított pultról. „Végül egész jól megoldottuk a dolgot.”

A külföldiek a forgalmuk 50-60 százalékát adták, kiesésüket nagyon megérezték, de az üzletvezető szerint bizakodásra ad okot, hogy a korlátozó intézkedések életbe léptetése után tapasztalt 80 százalékos forgalomcsökkenés után 1-2 hete újra bővül a forgalom. „Olyan vendégek is visszatérnek, akiket másfél két hónapja nem láttunk, és ha megmarad ez a lassabb ütemű növekedés, amin a terasz is sokat segít, akkor jó lesz, bár négy asztaltól nem lehet csodát várni” - mondja.

© Fazekas István

Gergő a Liszt Ferenc tér egyi kiülős helyét viszi, ők nem nyitottak még ki, mert csak most tudták beadni a teraszengedély iránti kérelmüket az önkormányzathoz. Reméli, hogy csütörtökre már az engedéllyel nyithatnak ki. Az ő forgalmuk 95 százalékkal esett vissza a külföldiek elmaradása miatt, de szerinte a rendkívüli időszakot túl lehetett élni.

Aki egy hónapig nem bírja ki, az nem is akarja

– mondja arra a felvetésre, hogy meddig tudják még kihúzni. Ez mindenkinek a saját döntése szerinte, hiszen nem csak a vendégek maradtak el, hanem a költségek és a rezsi is sokkal alacsonyabb. „Mi félházzal és fél személyzettel is el tudunk működni rentábilisan.”

Bizakodó a pestszentlőrinci Zila Kávéház és Étterem ügyvezetője is. Ifj. Zila László arra számít, hogy jönnek majd a vendégek és esténként tele lesz a hely.Az ügyvezető azért lát erre jó esélyt, mert már sokan érdeklődtek náluk, hogy mikor nyitnak, és amikor hétfő délelőtt a teendőket beszélték meg a teraszon a munkatársaikkal, akkor is sok vendég ült be legalább egy kávéra, sütire, és jelezték, örülnek neki, hogy végre személyesen is ott lehetnek.

© Fazekas István

A hétfőn kinyitott teraszon megtartják a másfél méteres előírást, és minden asztalt rendszeresen fertőtlenítenek majd - mondta. “A távolságtartáshoz, maszkhordáshoz és a fertőtlenítéshez már hozzászoktunk, mivel cukrászdaként eddig is nyitva voltunk, és a munkatársaink és a vendégek is automatikusan használják a kihelyezett fertőtlenítőszert” - teszi hozzá. Zila László szerint kérdőjeles időszak lesz a következő, mert még hűvösebbek az esték és jöhet rossz idő is, de abban bízik, hogy utána kinyithatják a belső helyiséget is, ahol van annyi kihasználatlan tér, amennyi lehetővé teszi, hogy a megfelelő távolságtartással is elég vendéget tudjanak majd fogadni.

Az ügyvezető rövidebb távon óvatosan optimista: “Cukrászdaként van olyan hátterünk, amire tudunk támaszkodni, a házhozszállítási infrastruktúrát is sikerült jól kiépítenünk, és meg is akarjuk tartani. Azt még meglátjuk, hogy ez miként változik, de még most is folyamatosan jönnek a megrendelések. Több lábon állunk, a terasz is nagy, ezt a két hetet át fogjuk vészelni” - mondja. Hosszabb távon viszont folyamatosan újra kell gondolni a működést, amit az utóbbi időben a munkaerőhiány és a magas bérigények miatt nehéz volt rentábilisan fenntartani. Szerinte kulcskérdés, hogy a kialakult működési rendet hogyan tudják minél hatékonyabbá tenni. A vállalkozás, úgy tűnik, egyelőre jól vette az akadályt, az ügyvezető szerint az elmúlt két hónap során nem kellett ráfizetéssel üzemelniük. Azzal számol, hogy a helyszíni vendéglátás és a bevezetett házhozszállítás jól ki fogja egészíteni egymást.

Hasonlóan optimista Simon Gergely, a Padthai étteremlánc alapítója. „Kicsit fellélegeztünk, hogy már tényleg látjuk a fényt az alagút végén. Rengeteg munka van még előttünk, de nehéz szavakkal leírni, mekkora öröm nekünk ismét vendégeket látni a teraszainkon" - mondja, hozzátéve, azért a karantén idején továbbfejlesztett házhozszállítási szolgáltatásaikat is megtartják.

A lánc nyolc üzlete közül négy budapesti utcai étteremnél ki tudnak alakítani teraszt, „A jelenlegi rendeletnek köszönhetően megpróbálunk még nagyobb területen asztalokat kihelyezni”, és hamarosan újranyitják győri éttermüket is. Az éttermek esetleges kedvezőbb bérleti díja ugyanakkor továbbra is kérdés: „Még nagyon a kezdetén vagyunk a tárgyalásoknak. Érdekes, hogy a belvárosi boltjaink egy részében már elkezdődött egy folyamat a bérleti díjak újratárgyalására, míg a bevásárlóközpontok egyelőre nem reagáltak a bérleti díjak csökkentésére vonatkozó megkeresésünkre” – írta e-mailben a hvg.hu-nak.

Mindenesetre van egy jó hírt már mindenképpen jelent az éttermek újranyitása az üzemeltetőknek: az áfakulcs jóval alacsonyabb (5 százalékos) a helyben fogyasztás esetén, ezért a teraszok megnyitása sokat segít a rentábilis üzemeltetésben.