Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordprofitot termelt Orbán Viktor vejének cége. A BDPST közben közel egymilliárdért Mészáros Lőrinc volt szállodáját is megvette.","shortLead":"Rekordprofitot termelt Orbán Viktor vejének cége. A BDPST közben közel egymilliárdért Mészáros Lőrinc volt szállodáját...","id":"20200521_23_milliard_forint_osztalekot_vett_ki_cegebol_Tiborcz_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5525dee9-d868-44b2-9b2a-d17468c98389","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_23_milliard_forint_osztalekot_vett_ki_cegebol_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2020. május. 21. 09:36","title":"2,3 milliárd forint osztalékot vett ki cégéből Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel háromszázan meggyógyultak. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel...","id":"20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe417a-4edd-4c24-bb5c-584e2c51ac62","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 20. 11:33","title":"Müller Cecília: 33 idősotthonban van jelen a koronavírus, 985-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni a hackert.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni...","id":"20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964df519-c490-4353-a162-a8b8827aa881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:03","title":"Lekapcsolták az ukránok a hackert, aki 773 millió e-mail-címen akart túladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5f7a09-425f-4548-bd5f-3203dc5a96e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A változó, szélsőséges időjárás pont a legnagyobb gabona-, rizs-, szója- és kukoricatermelő régiókat fenyegeti a legjobban.","shortLead":"A változó, szélsőséges időjárás pont a legnagyobb gabona-, rizs-, szója- és kukoricatermelő régiókat fenyegeti...","id":"20200520_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_gabona_rizs_kukorica_szoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa5f7a09-425f-4548-bd5f-3203dc5a96e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a06177-8a83-498c-ab83-feba1f8ef980","keywords":null,"link":"/zhvg/20200520_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_gabona_rizs_kukorica_szoja","timestamp":"2020. május. 20. 16:12","title":"Gabona nélkül maradhat a világ nagy része, ha beüt a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak az emberek hétköznapjai hangulatára. Hogy kit mennyire tudnak befolyásolni ezek a tényezők, azt szeretnék kideríteni magyar kutatók egy alkalmazás segítségével.","shortLead":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak...","id":"20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30411ba6-fa7f-4e45-b047-03a86e51d284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","timestamp":"2020. május. 19. 18:03","title":"Magyar kutatók várják a jelentkezéseket: felmérik, hogyan hat a hangulatunkra a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt a pozíciójában. A HVG pár héttel az esemény után, 1990 novemberében készített portréinterjút Nagy Sándorral. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt...","id":"20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05ae5-474f-4786-88c2-914b32ca2987","keywords":null,"link":"/360/20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 20. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Nagy Sándor: Kádári módon sakkoztak a káderekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","shortLead":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","id":"20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b471aa24-4bbc-4fff-b4f9-8e95c3682526","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. május. 21. 10:13","title":"Csupaszpofájú tamarinok születtek a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]