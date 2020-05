Különös helyzet állhat elő Szegeden, miután a tudományegyetem szerződést bontott az Affidea nevű céggel, és júniustól állami képalkotó és radiológiai részleget indít. Az idő előtti szerződésbontás egy hosszú pereskedést is hozhat, hiszen a megállapodástól egyoldalúan állt el az SZTE. Az egyetemi döntés persze nem volt váratlan, a kérdés inkább az volt, hogy mikor lépnek a tettek mezejére.

Már 2018 szeptemberében világossá tette a miniszterelnök, hogy a drága technológiákat üzemeltető magánszolgáltatóktól visszavehetik a feladatokat, erről Kötcsén beszélt Orbán Viktor. Debrecenben már abban az évben nem hosszabbítottak szerződést az Affideával, de Szegeden a 2004-ben megkötött szerződés csak 2029-ben járt volna le.

A Szegedi Tudományegyetem a szerződésbontást szerdán közleményben hozta nyilvánosságra. Az egyetem ebben arról ír, hogy a magánszolgáltató nem minden esetben teljesítette a szerződésben vállaltakat, és arról, hogy megvalósul az a kormányzati cél, melynek értelmében a stratégiai jelentőségű, államilag finanszírozott egészségügyi ellátásokat állami ellátók végezzék.

A 2004-es szerződéskötés óta a cég tulajdonosa változott, és a kontraktuson is módosítottak néhány körben. A módosításokra azért volt szükség, mert időközben az ellátás finanszírozásának körülményei változtak meg, például a teljesítményvolumen-korlát bevezetésével, ami a vizsgálatok számát korlátozta. De néhány évvel ezelőtt egyfajta elszámolásra is sor került, amikor a magáncég az elmaradt fejlesztések okán térített valamekkora összeget az egyetemnek.

A magán- és az állami szektor különös szimbiózisában működtették Szegeden az említett ellátásokat. A magáncég végezte az ellátást, az OEP által finanszírozott vizsgálatokat, és a fizetőseket is. Nem is volt másra lehetőség egy ideig, hiszen a berendezések nagy része a tulajdonában volt, így az egyetem a szolgáltatás megrendelője volt, a berendezéseket és a személyzetet is a magáncégnek kellett biztosítani, ezért fizetett az egyetem. Majd 2015-ben még egy csavart bele kellett tenni a szerződésbe, ugyanis a SZTE egy EU-pályázaton nyert újabb berendezéseket, amelyeket a támogatásokra vonatkozó jogszabályok szerint a kedvezményezettnek kellett volna működtetnie. A gordiuszi csomót úgy vágták át, hogy az Affidea Magyarország Kft.-t mint személyes közreműködőt iktatták be.

Az újabb, közel ötmilliárdos beszerzésekről már 2017-ben beszéltek az egyetemi vezetők, az államosítás lehetősége pedig a miniszterelnök 2018-as kötcsei bejelentése után válhatott félhivatalossá. Az egyetem 2019-ben a honlapján, igaz némileg burkoltan, de utalt már a lehetséges einstandra.

Akkor előkészítették a mostani lépéseket, az egyetem azonban továbbra sem verte nagydobra az államosítást. A szegedi klinikai központ pszichiátriai intézetét kezdték kiüríteni még január végén. A hajdani nővérszálló helyén, uniós százmilliókból berendezett rehabilitációról költöztették ki az egyik osztályt még a járvány előtt. (Az uniós projekt ötéves fenntartási kötelezettsége már lejárt.) Februárban az ezzel kapcsolatosan feltett kérdéseinkre a Szegedi Tudományegyetem még annyit válaszolt csupán, hogy ágykapacitás-csökkentést nem jelent a költöztetés, és azt is írták, hogy klinikai struktúraátalakítás zajlik. Nem sokkal később, a járványkórházat is a megmaradt pszichiátriai osztályok helyén alakították ki, így az intézetet a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ makói épületébe költöztették. A képalkotó és radiológiai ellátásra beszerzett új berendezéseket itt helyezték el, itt indulhat meg az állami ellátás júniustól.

Nem hivatalos forrásból úgy értesült a hvg.hu, hogy az egyetem az orvosok jelentős részét „átcsábította” az állami szolgáltatásba, így az Affidea nem csak szerződés, de akár munkatársak nélkül is maradhat. Az egészségügyi ellátásnak ebben a szegmensében még a többinél is nagyobb a munkaerőhiány, az ebből fakadó kényszerű leletutaztatásról a hvg.hu is írt már korábban. Így bizonytalan, hogy az Affidea folytatni tudja-e a vizsgálatokat a saját berendezéseivel, az egyetemi épületben. Márciusban és most is megkerestük a szolgáltató magáncéget, de az Affidea nem válaszolt a kérdéseinkre.

A cégcsoport egyébként már a rendszerváltás óta jelen van a magyar egészségügyi ellátásban, egészen 2018-ig a képalkotó diagnosztika területén vágott ki egy jelentős szeletet. Két évvel ezelőtt az Affidea megvásárolta a Főnix-Med csoportot, ezzel a járóbeteg ellátásban is megjelent, de ahogy honlapjukon közlik, foglalkozás- és vállalat egészségügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. Az Affidea Magyarország Kft. éves árbevétele évek óta kiegyensúlyozottan 8 milliárd forint körül mozog.

Az bizonytalan, hogy az állami egészségügyi finanszírozásban egy milliárdos tételt jelentő bevételről vajon milyen feltételekkel mond le a magáncég, ha lemond. Amikor március elején megkereste a hvg.hu a vállalkozást, akkor arra is kíváncsiak voltunk, vajon meg tudnak-e egyezni az egyetemmel, vagy jogi úton keresik a megoldást, de nem kaptunk erre a kérdésünkre sem választ. Pedig ekkor már nem hivatalosan ugyan, de egyetemi körökben beszédtéma volt a nemzetközi piacon igencsak tőkeerősnek elismert céggel való összeakaszkodás. A Szegedi Tudományegyetem végül a szintén az ebben az ügyben érdeklődő Átlátszó kérdéseire küldött válaszában utal arra, hogy per indult a felek között. A lap közadat-igényléssel fordult az egyetemhez, a SZTE és az Affidea szerződését szerették volna megismerni. Erre a megkeresésre válaszolta az Átlátszónak az egyetem azt, hogy erre csak a per lezárása lesz lehetőség.

Újra megkerestük mindkét felet, az egyetemtől azt szeretnénk megtudni, hogy vajon az egyetemi épületben levő magántulajdonú berendezéseket működtetheti-e a továbbiakban az Affidea Magyarország Kft., vagy el kell költöznie onnan. Vajon az OEP is szerződést bontott-e a céggel, vagy csak a SZTE bontotta fel a szolgáltatási szerződést idő előtt? Az Affidea Magyarország Kft.-től pedig azt szerettük volna, hogy reagáljon az egyetemi közleményre, amelyből az világosan kiderül, hogy elindul az állami ellátás már heteken belül.