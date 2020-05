Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány bezárja a tranzitzónákat. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány...","id":"20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fabca95-77b0-4e2a-bc48-248334a80f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","timestamp":"2020. május. 21. 15:54","title":"Az éjjel Vámosszabadiba és Balassagyarmatra vitték át a menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Athén már június 15-től fogad külföldi repülőjáratokat.\r

","shortLead":"Athén már június 15-től fogad külföldi repülőjáratokat.\r

","id":"20200520_Juliustol_nem_kell_negativ_teszt_hogy_Gorogorszagban_nyaraljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260d2b37-ec49-49ea-a327-96f6cc6f325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2264101-891b-4a6e-b082-6c8d01f5bda0","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Juliustol_nem_kell_negativ_teszt_hogy_Gorogorszagban_nyaraljon","timestamp":"2020. május. 20. 21:40","title":"Júliustól nem kell negatív teszt, hogy Görögországban nyaralhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint rendelkezésre állásáról. A pénz a szegedi és a tatabányai kézicsarnokra kell.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint...","id":"20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8441a2-11fb-4c48-85cb-a65b2fb93849","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","timestamp":"2020. május. 21. 09:23","title":"25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt a pozíciójában. A HVG pár héttel az esemény után, 1990 novemberében készített portréinterjút Nagy Sándorral. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt...","id":"20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05ae5-474f-4786-88c2-914b32ca2987","keywords":null,"link":"/360/20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 20. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Nagy Sándor: Kádári módon sakkoztak a káderekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","shortLead":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","id":"20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4feff161-a2ca-4fea-bddf-974654e03f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. május. 21. 05:51","title":"Közel 95 ezren haltak már meg koronavírusban az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem ismert okok miatt a kormány visszavonta az egyszer használatos műanyagok magyarországi betiltásáról szóló javaslatát. Pedig a szigorítás fontos lenne, erre több érvük is van a környezetvédőknek.","shortLead":"Egyelőre nem ismert okok miatt a kormány visszavonta az egyszer használatos műanyagok magyarországi betiltásáról szóló...","id":"20200521_egyszer_hasznalatos_muanyagok_tiltasa_torvenyjavaslat_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa5ad6a-ecb1-421b-94d5-5eb2c35b3eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_egyszer_hasznalatos_muanyagok_tiltasa_torvenyjavaslat_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 21. 09:03","title":"Itt van 5 ok, miért kellene nagyon gyorsan megszabadulnia a kormánynak (is) a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","id":"20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a2cb2-b27c-490e-8a9c-1590433900be","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 09:05","title":"Majdnem 5 millió fertőzött világszerte, közel 1,9 millióan meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]