[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","shortLead":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","id":"20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd339f40-b611-49a7-8728-d04b36071928","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","timestamp":"2020. május. 22. 05:58","title":"Igazi tavaszi időnek örülhetünk pénteken, a hétvége már nem lesz ennyire szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 500 milliárd eurós válságkezelő csomag életmentő lehet a koronavírus által leginkább sújtott déli tagállamok számára. Ők lelkesek is, de a befizető államok szívják a fogukat.","shortLead":"Az 500 milliárd eurós válságkezelő csomag életmentő lehet a koronavírus által leginkább sújtott déli tagállamok...","id":"20200520_Nem_aratott_osztatlan_tetszest_Macron_es_Merkel_javaslata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b40772-1abc-46c5-8082-7959be5f234b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_aratott_osztatlan_tetszest_Macron_es_Merkel_javaslata","timestamp":"2020. május. 20. 15:12","title":"Nem aratott osztatlan tetszést Macron és Merkel javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről.","shortLead":"Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről.","id":"20200522_Remhirterjesztoket_iteltek_kozerdeku_munkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a21f5-250a-4d52-80df-d01e243a5666","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Remhirterjesztoket_iteltek_kozerdeku_munkara","timestamp":"2020. május. 22. 10:39","title":"Rémhírterjesztőket ítéltek közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ed0654-cfac-4c12-bd98-0cb29fb3d53e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A koronavírus-járvány során a családok komoly változásokon mentek keresztül. ","shortLead":"A koronavírus-járvány során a családok komoly változásokon mentek keresztül. ","id":"20200521_A_csalad_ujrainditasa_visszateres_egy_uj_normalitasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ed0654-cfac-4c12-bd98-0cb29fb3d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac9067-86ad-4af1-a69d-749106a249eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200521_A_csalad_ujrainditasa_visszateres_egy_uj_normalitasba","timestamp":"2020. május. 21. 16:15","title":"A család újraindítása: visszatérés egy új normalitásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4932c32-0669-4b0e-b942-6e6f9e905d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányrendelet nem sokkal a tájékoztató után meg is jelent a Magyar Közlönyben, az új szabály péntektől érvényes.","shortLead":"Az erről szóló kormányrendelet nem sokkal a tájékoztató után meg is jelent a Magyar Közlönyben, az új szabály péntektől...","id":"20200521_optorzs_hatarnyitas_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4932c32-0669-4b0e-b942-6e6f9e905d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68feab-6926-4441-b67b-40287e035f11","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_optorzs_hatarnyitas_ausztria","timestamp":"2020. május. 21. 11:48","title":"Operatív törzs: friss koronavírusteszttel szabad lesz az átjárás Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ahol lehet, mindenhol be kell tartani a másfél méteres távolságot az emberek között, kötelezővé válik a szájmaszk és felfüggesztik a vámmentes árusítást – ezek a legfontosabb elemei az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) által kiadott új repülési szabályzatnak. A légitársaságok jó része már az új elvek szerint működik.","shortLead":"Ahol lehet, mindenhol be kell tartani a másfél méteres távolságot az emberek között, kötelezővé válik a szájmaszk és...","id":"20200521_uj_repulesi_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825497d-ba4c-479d-9f24-40664f213d56","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_uj_repulesi_szabalyok","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Jönnek a szigorúbb légiszabályok, de nem ítélik halálra az utazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","shortLead":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","id":"20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e93249-b8d6-4ccb-a498-ca1b34ac0217","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 06:17","title":"Halálra késeltek két embert a Deák téren az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan megbetegedtek.","shortLead":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan...","id":"20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b606607-7289-4dcc-a00c-80560dbe2b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","timestamp":"2020. május. 21. 15:56","title":"Nyugdíjazását kérte a Pesti úti Idősotthon igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]