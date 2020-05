Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen felháborodtak a németek. ","shortLead":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen...","id":"20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb6ddf1-e6b4-4947-84f3-09ffd6dccef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","timestamp":"2020. május. 21. 13:23","title":"21 km/h-s gyorshajtásért is elveszik a jogosítványt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","shortLead":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","id":"20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba5f21d-fe45-4e48-910e-0ed61dc3bd7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","timestamp":"2020. május. 22. 05:11","title":"FBI: terrorista merénylet történt egy katonai támaszponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","shortLead":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","id":"20200521_auschwitz_kemeny_blokk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512aa346-5a7e-4e8f-a825-8fc754a90a83","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_auschwitz_kemeny_blokk","timestamp":"2020. május. 21. 13:57","title":"Elrejtett tárgyakat találtak Auschwitz egyik épületének a kéményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","shortLead":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","id":"20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfda725-fccd-45e9-9c5c-192c3fd48ae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","timestamp":"2020. május. 20. 13:11","title":"A briteknél érik a vám bevezetése az uniós autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai kis- és középvállalkozások digitális érettségét igyekszik felderíteni egy új kutatás, amelyben a hazai cégek válaszait várják.","shortLead":"A hazai kis- és középvállalkozások digitális érettségét igyekszik felderíteni egy új kutatás, amelyben a hazai cégek...","id":"20200520_digitalis_versenykepessegi_mutato_digimeter_felmeres_ceg_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900a7b8b-3633-4616-b725-27f44c0fc81e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_digitalis_versenykepessegi_mutato_digimeter_felmeres_ceg_digitalizacio","timestamp":"2020. május. 20. 17:43","title":"Elindult egy magyar felmérés, sokat tanulhatnak majd belőle a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult segítségért.","shortLead":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult...","id":"20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed84321-7d81-4152-b098-66ca964e77b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","timestamp":"2020. május. 20. 13:36","title":"Népszava: Az Emmi megsegíti a többmilliárdos hiánnyal küzdő teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]