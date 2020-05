Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan megbetegedtek.","shortLead":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan...","id":"20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b606607-7289-4dcc-a00c-80560dbe2b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","timestamp":"2020. május. 21. 15:56","title":"Nyugdíjazását kérte a Pesti úti Idősotthon igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","id":"20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbae81-1fc1-49bf-842c-80cfae36476b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","timestamp":"2020. május. 21. 21:13","title":"Megkezdődött a magyar koronavírus-vakcina fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","shortLead":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","id":"20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982a181-1d78-4fdf-9e91-ba9160f1b6b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","timestamp":"2020. május. 22. 13:03","title":"Ezt a Samsung telefont James Bond is megirigyelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7a6150-299e-4a25-9598-56ce63fa1844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók nemrég úgynevezett irizáló édességet mutattak be, amelyet most egy sütni-főzni szerető embernek is sikerült előállítania.","shortLead":"Svájci kutatók nemrég úgynevezett irizáló édességet mutattak be, amelyet most egy sütni-főzni szerető embernek is...","id":"20200522_irizalas_csokolade_diffrakcio_szivarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7a6150-299e-4a25-9598-56ce63fa1844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4895ffb8-815d-4bb0-85fc-3cfde5bccea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_irizalas_csokolade_diffrakcio_szivarvany","timestamp":"2020. május. 22. 22:01","title":"Otthoni körülmények közt gyártottak színváltoztatós csokoládét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","shortLead":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","id":"20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e4453-8a85-45b6-b2ee-d8a4479e045e","keywords":null,"link":"/360/20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","timestamp":"2020. május. 23. 08:45","title":"Az informatika után az ingatlanpiacon is kipróbálja magát Mészáros Lőrinc barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f4c7a-43b1-4ef8-8d1a-305e800d2670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai izomautós formavilágot ráhúzni egy miniautóra nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek, de a végeredmény talán nem is annyira rossz.","shortLead":"Az amerikai izomautós formavilágot ráhúzni egy miniautóra nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek, de a végeredmény talán...","id":"20200522_Amerikai_stilusban_is_jopofa_lenne_a_Fiat_500as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=246f4c7a-43b1-4ef8-8d1a-305e800d2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45855b-497f-4bc2-9edc-08732f22e25b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Amerikai_stilusban_is_jopofa_lenne_a_Fiat_500as","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Amerikai stílusban is jópofa lenne a Fiat 500-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik a karantént. Hétfőn a \"provokátor\" orvosok ellen szólalt fel, szerdán már orosz kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik...","id":"20200521_koronavirusos_kadirov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2155e8d5-bc9e-47bf-a1d7-d1fffb48860f","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirusos_kadirov","timestamp":"2020. május. 21. 18:58","title":"Koronavírusos lehet Ramzan Kadirov, súlyos betegen kezelik Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf659eb-71d7-442a-a397-56a6bc93134d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó ittas férfi elütötte, majd 55 méteren át vitte a motorháztetőn a vétlen sofőrt, mert az vissza akarta tartani.","shortLead":"A balesetet okozó ittas férfi elütötte, majd 55 méteren át vitte a motorháztetőn a vétlen sofőrt, mert az vissza akarta...","id":"20200522_Motorhazan_cipelte_egy_autos_a_masikat_egy_baleset_utan_Pesterzsebeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf659eb-71d7-442a-a397-56a6bc93134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca63df6-c55a-46cc-8d6b-b33216be2773","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Motorhazan_cipelte_egy_autos_a_masikat_egy_baleset_utan_Pesterzsebeten","timestamp":"2020. május. 22. 08:54","title":"Motorházán cipelte egy autós a másikat egy baleset után Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]