[{"available":true,"c_guid":"14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki sem tudja, hogy mit tartalmaz.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki...","id":"20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da69c40-bb0a-478c-b6f9-ed404c89c7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","timestamp":"2020. május. 28. 14:03","title":"Már készül a rendelet, amellyel Trump odacsap a Facebooknak és a Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","shortLead":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","id":"20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9edb0-99fe-4588-8573-4d788cdcd86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","timestamp":"2020. május. 29. 05:44","title":"40 ezer forintért adta el az otthonban nevelkedett lányt a szolnoki emberkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","shortLead":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","id":"20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea550f-ebb3-430d-afdf-bd343ca9c066","keywords":null,"link":"/elet/20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2020. május. 28. 16:23","title":"Zivatarokkal búcsúzik a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Hat embert állítottak elő a Mi Hazánk tüntetésén, a rendezvény után verekedés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.","shortLead":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt...","id":"20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0190355-f014-4f88-a6b3-ca3af8b9b7d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","timestamp":"2020. május. 28. 06:00","title":"Lövöldözni kezdett egy dolgozó egy francia cég tárgyalótermében, három embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bcb4ff-c459-4b46-a459-301fc5b6e24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sporteseményekre már be lehet engedni nézőket, koncertekre még nem.","shortLead":"Sporteseményekre már be lehet engedni nézőket, koncertekre még nem.","id":"20200528_nezok_sport_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93bcb4ff-c459-4b46-a459-301fc5b6e24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26440dea-8d60-4011-a4cf-db4b274b5929","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_nezok_sport_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 07:48","title":"Visszatérhetnek a nézők a magyar sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","shortLead":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","id":"20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6bca8-62e2-4f03-a92c-3e9a70dca5af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","timestamp":"2020. május. 27. 15:50","title":"Japánban elkészült az első áram nélkül működő, papír italautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Roma Önkormányzat azt kéri, senki se üljön fel a provokációnak, és maradjon távol a tüntetéstől.","shortLead":"Az Országos Roma Önkormányzat azt kéri, senki se üljön fel a provokációnak, és maradjon távol a tüntetéstől.","id":"20200528_Ures_szekhaz_es_rendorsegi_furgonok_varjak_a_Mi_Hazankat_a_roma_onkormanyzat_szekhazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3488a8-83ab-4dc0-b007-fc9ac9b38136","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Ures_szekhaz_es_rendorsegi_furgonok_varjak_a_Mi_Hazankat_a_roma_onkormanyzat_szekhazanal","timestamp":"2020. május. 28. 11:59","title":"Üres székház és rendőrségi furgonok várják a Mi Hazánkat a roma önkormányzat székházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]