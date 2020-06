Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt és az egri polgármester közös megegyezésről ír.","shortLead":"A párt és az egri polgármester közös megegyezésről ír.","id":"20200602_jobbik_mirkoczi_adam_kilepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba7eaa7-f777-4896-a597-61f78713a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_jobbik_mirkoczi_adam_kilepes","timestamp":"2020. június. 02. 16:00","title":"Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hazug a kormány központilag vezényelt gyásza Trianonról – mondta a csütörtökön megjelenő HVG hetilapnak a karmester.","shortLead":"Hazug a kormány központilag vezényelt gyásza Trianonról – mondta a csütörtökön megjelenő HVG hetilapnak a karmester.","id":"20200603_Fischer_Adam_A_trianoni_emlekezet_onbecsapas_hazugsagban_el_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b91ab2b-008b-44cd-ba0e-7b14446bb998","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Fischer_Adam_A_trianoni_emlekezet_onbecsapas_hazugsagban_el_az_orszag","timestamp":"2020. június. 03. 11:36","title":"Fischer Ádám: A trianoni emlékezet önbecsapás, hazugságban él az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","shortLead":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","id":"20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93edd-fe9a-4896-834f-39b3baeb8829","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 02. 19:19","title":"Megnőtt a válóperek száma a járvány idején Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pünkösd előtti költekezések meghaladták a húsvéti bevásárlást. ","shortLead":"A pünkösd előtti költekezések meghaladták a húsvéti bevásárlást. ","id":"20200602_A_magyarok_elkezdtek_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbb7429-cad3-4ee4-b7a4-55ef9a24914d","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_A_magyarok_elkezdtek_vasarolni","timestamp":"2020. június. 02. 08:23","title":"A magyarok elkezdtek vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","shortLead":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","id":"20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefccb4b-bdd6-4601-84d4-919758544589","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","timestamp":"2020. június. 03. 12:47","title":"A korrupcióellenes javaslatok több, mint felét figyelmen kívül hagyták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban indokolni kellett, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás közvetlen összefüggésben áll a veszélyhelyzettel, később kikerült ez a rész a kérelemből.","shortLead":"Korábban indokolni kellett, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás közvetlen összefüggésben áll...","id":"20200603_Vallalkozas_bertamogatas_elutasitas__kerelem_feltetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1fc899-9c01-47ac-8f07-82fa16d317f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Vallalkozas_bertamogatas_elutasitas__kerelem_feltetel","timestamp":"2020. június. 03. 14:22","title":"Több vállalkozás bértámogatását is elutasították egy kérelemben nem szereplő feltétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem akar települni, és nem a felhasználók hibájából.","shortLead":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem...","id":"20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449c5131-88c4-46e1-a1a0-bc190848a13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","timestamp":"2020. június. 03. 11:40","title":"Windows 10-et használ? Így ellenőrizheti, önnél blokkolják-e az új nagy frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]