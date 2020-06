Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat és iPadeket. Csakhogy azokkal semmire sem mennek.","shortLead":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat...","id":"20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003efc40-ae4e-4d81-97b7-c167039e2ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","timestamp":"2020. június. 03. 13:33","title":"Sorra fosztják ki az Apple üzleteit, de nagyon meglepődnek a tolvajok, amikor bekapcsolják a lopott iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai tanácsokat és évente 12 stratégiai tanulmányt állítanak elő. ","shortLead":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai...","id":"20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a50f4-f155-4e77-8c11-79d9d4541206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","timestamp":"2020. június. 04. 11:18","title":"Több mint 9 milliárdért ad tanácsokat a Századvég Palkovicséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják maguknak az opciót. Az új előfizetők pedig 100 GB-nyi extra netet aktiválhatnak maguknak ingyen.","shortLead":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják...","id":"20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c921b-7a9b-4b03-abcb-81157981edcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","timestamp":"2020. június. 04. 08:03","title":"Sok telenorosnak megduplázzák a mobilnetét – lesznek, akik 100 GB-nyi extrát kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","shortLead":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","id":"20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2bda2-0e4d-4490-b8c9-895803801f52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 11:03","title":"19 millió forintra büntette a MagNet Bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6b0fbe-28a0-4c4e-bf26-b97bdaeef9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is újrahasznosított aranyból és ezüstből készül.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is...","id":"20200602_pandora_ujrahasznositas_ezust_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6b0fbe-28a0-4c4e-bf26-b97bdaeef9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91a504-5551-42b2-b26c-bcc8e62b9f58","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_pandora_ujrahasznositas_ezust_banyaszat","timestamp":"2020. június. 02. 17:35","title":"A Pandora 2025-től csak újrahasznosított aranyat és ezüstöt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","shortLead":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","id":"20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a394b-12de-4b1f-b706-18ac0b50281e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","timestamp":"2020. június. 02. 16:50","title":"70 autót elloptak, egy Mercedes-AMG-t felgyújtottak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3138c4-1a1d-49b7-8acc-d769c0b2e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem tartja őszintének Karácsony Gergely kezdeményezését, miszerint a trianoni évfordulóra emlékezve a fővárosban egy percre megáll az élet.","shortLead":"A házelnök nem tartja őszintének Karácsony Gergely kezdeményezését, miszerint a trianoni évfordulóra emlékezve...","id":"20200603_Kover_A_baloldal_ujra_es_ujra_ratamad_a_sajat_nemzetere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3138c4-1a1d-49b7-8acc-d769c0b2e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee5400-7f4c-4778-ad70-65b1f8d8c437","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kover_A_baloldal_ujra_es_ujra_ratamad_a_sajat_nemzetere","timestamp":"2020. június. 03. 07:02","title":"Kövér: A baloldal újra és újra rátámad a saját nemzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]