Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","shortLead":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","id":"20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6dc10-890c-4229-b4f8-8de082759c3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 10:16","title":"George Clooney: A rasszizmus Amerika legnagyobb járványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d017f6-b110-4160-aaf2-2f6e2094dc8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20200603_Riasztast_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_a_fel_orszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d017f6-b110-4160-aaf2-2f6e2094dc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd0233-71e8-44da-9307-05ceecebf6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Riasztast_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_a_fel_orszagra","timestamp":"2020. június. 03. 18:35","title":"Szinte az egész országra riasztást adott ki a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c477655-1c24-44ee-a258-e0bb11ffb1b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egy ikon az átlagosok tengerében” – ezzel szlogennel dobja piacra új modelljét a BMW.","shortLead":"„Egy ikon az átlagosok tengerében” – ezzel szlogennel dobja piacra új modelljét a BMW.","id":"20200602_debutal_a_formailag_leginkabb_megoszto_uj_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c477655-1c24-44ee-a258-e0bb11ffb1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0ba93-1231-4689-91d7-ead505845072","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_debutal_a_formailag_leginkabb_megoszto_uj_BMW","timestamp":"2020. június. 02. 09:42","title":"Érkezik a leginkább megosztó új BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen.","shortLead":"Kövér László és Áder János mondanak majd beszédet a csütörtöki megemlékezésen.","id":"20200603_Az_ellenzek_nem_szolalhat_fel_a_trianoni_szerzodes_evfordulojan_tartott_parlamenti_emlekulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544a47a-47ff-48a7-9023-e5004aa8d3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Az_ellenzek_nem_szolalhat_fel_a_trianoni_szerzodes_evfordulojan_tartott_parlamenti_emlekulesen","timestamp":"2020. június. 03. 08:04","title":"Az ellenzék nem szólalhat fel a trianoni szerződés évfordulóján tartott parlamenti emlékülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május vége felé adta ki az Apple az iOS 13.5-öt és az iPadOS 13.5-öt. Azonban elég sok a gond az új operációsrendszer-változattal, úgyhogy egyelőre meggondolandó a frissítés.","shortLead":"Május vége felé adta ki az Apple az iOS 13.5-öt és az iPadOS 13.5-öt. Azonban elég sok a gond az új...","id":"20200603_apple_ios_135_frissites_telepitese_gondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8568a60-f0b1-4cc4-823c-07b1fd1a0fd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_ios_135_frissites_telepitese_gondok","timestamp":"2020. június. 03. 13:03","title":"Egyelőre ne frissítse az iPhone-ját, komoly gondok adódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs rendszerünket. Néhány kattintás után ezt a felhőből is megtehetjük.","shortLead":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs...","id":"20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd7b5df-7361-4d29-b20d-2ee186d4c27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","timestamp":"2020. június. 03. 09:03","title":"Olyan újratelepítős funkció került a Windowsba, amiért ön is hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]