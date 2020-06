Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizessenek a multik? Legyen ingyen a net? Maradjanak a munkahelyvédő programok? Promótáljuk a hazait? Legyen állandó járványfigyelés? Teljes a következő nemzeti konzultáció kérdéseinek listája, a válaszok borítékolhatóak.","shortLead":"Fizessenek a multik? Legyen ingyen a net? Maradjanak a munkahelyvédő programok? Promótáljuk a hazait? Legyen állandó...","id":"20200606_Legyen_ingyen_az_internet__a_kormany_biztosra_megy_a_nemzeti_konzultacio_vegso_kerdeseivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e60bbe-6ed6-49df-a5d1-f4af91acb2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Legyen_ingyen_az_internet__a_kormany_biztosra_megy_a_nemzeti_konzultacio_vegso_kerdeseivel","timestamp":"2020. június. 06. 10:25","title":"Legyen ingyen az internet? – a kormány biztosra megy a nemzeti konzultáció végső kérdéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és Asztalos Zsolt kiállítása a HVG ajánlójában.","shortLead":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és...","id":"202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa12fb7-ea5a-4c8d-9996-cf95c2204a02","keywords":null,"link":"/360/202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","timestamp":"2020. június. 06. 16:15","title":"A viaszbábuk királynőjének elbűvölő és bizarr története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sex Bomb, a Delilah és a She's A Lady című számok előadója június 7-én ünnepli nyolcvanadik születésnapját.","shortLead":"A Sex Bomb, a Delilah és a She's A Lady című számok előadója június 7-én ünnepli nyolcvanadik születésnapját.","id":"20200607_Tom_Jones_80","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37839829-5e62-4bf5-a832-0cd7ecb23a96","keywords":null,"link":"/kultura/20200607_Tom_Jones_80","timestamp":"2020. június. 07. 08:35","title":"Az öblös hang azért a régi - Tom Jones 80","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt a koronavírus-járvány idején; sorra teszik közzé a cégek a 2019-es beszámolóikat; forrnak az indulatok az Egyesült Államokban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója,.","shortLead":"Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt...","id":"20200607_Es_akkor_Meszaros_jarvany_koltsegvetes_ipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20208082-1d7e-455d-81ce-9798cc0e0df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Es_akkor_Meszaros_jarvany_koltsegvetes_ipar","timestamp":"2020. június. 07. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc könyvelői elégedetten dőltek hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is megtalálták.","shortLead":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is...","id":"20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421aa71-3652-4f09-a28b-30d0bafbc1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","timestamp":"2020. június. 06. 14:03","title":"Tart az Alzheimer-kórtól? Akkor ne féljen a testmozgástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]