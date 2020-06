Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729f097f-2a80-4d0e-9495-4865646a725c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával, ennek egyik oka, hogy a szomszédok a magyaroknál is kevesebbet tudnak a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló diktátum részleteiről. A szomszédok reakciója egyben fokmérője annak is, hogy milyen a viszony Budapest és az adott állam között.","shortLead":"A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával...","id":"20200606_Trianon_hatarok_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729f097f-2a80-4d0e-9495-4865646a725c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bf6be-93ab-4755-bbcc-32392cfb1294","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Trianon_hatarok_nelkul","timestamp":"2020. június. 06. 14:00","title":"Így élték meg a trianoni évfordulót a szomszéd országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi, korrupcióval vádolt magyar elnökével szemben.","shortLead":"Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi...","id":"20200606_Buntetoeljarast_kernek_a_korrupcioval_vadolt_Ajan_Tamas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de8d546-3816-4b0e-b4cf-e5cd8e4b2909","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Buntetoeljarast_kernek_a_korrupcioval_vadolt_Ajan_Tamas_ellen","timestamp":"2020. június. 06. 12:10","title":"Büntetőeljárást kérnek a korrupcióval vádolt Aján Tamás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","shortLead":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","id":"20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538906ec-5ab7-4200-9115-81d6cca62530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","timestamp":"2020. június. 07. 09:40","title":"Sokmilliós lopott autókkal bukott le két román sofőr a határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. ","shortLead":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő...","id":"20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71072f-2aa4-48a9-90cc-65b0437e18b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","timestamp":"2020. június. 07. 12:02","title":"Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","shortLead":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","id":"20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a3beec-246d-4d4e-aa9f-05ee9d664385","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 07. 11:52","title":"Becuccozott, ámokfutó fiatal autósokra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelendőek Nyugaton az olyan rendszerek, amelyeket kínai cégek az ujgur kisebbség elnyomása közben fejlesztettek és tökéletesítettek. Az USA több kínai vállalatot szankcionált az elnyomásban játszott szerepük miatt, eszközeikből mégis vásárolnak nyugati cégek és államok is.","shortLead":"Kelendőek Nyugaton az olyan rendszerek, amelyeket kínai cégek az ujgur kisebbség elnyomása közben fejlesztettek és...","id":"20200606_Emberijogtiprasban_csiszolt_kinai_megfigyelo_eszkozoket_vetnek_be_a_jarvany_ellen_Nyugaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c296b-c853-4502-ac60-d5e27023f599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Emberijogtiprasban_csiszolt_kinai_megfigyelo_eszkozoket_vetnek_be_a_jarvany_ellen_Nyugaton","timestamp":"2020. június. 06. 12:59","title":"Emberijog-tiprásban csiszolt kínai megfigyelő eszközöket vetnek be a járvány ellen Nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]