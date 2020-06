Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el szokásos szintet Budapesten. Országosan viszont lényegében az autóforgalom már ugyanott tart, mint a járvány miatti korlátozások előtt.","shortLead":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el...","id":"20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b729fb-37b9-452c-ae19-08202be05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:08","title":"A dugók már majdnem a régiek Budapesten és országosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd3a04f-576c-4b5b-b204-00debdb154f6","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"Szoftver dönt a gépek javításáról és soha nem látott, nyitott programozási technikával, kontrollerekről fejlesztik a gyárakat, ahol hamarosan a karbantartást is el tudják végezni a korábban más funkciót betöltő gépek. Magyarországon is egyre magasabb szintű az automatizáció az ipari termelésben. ","shortLead":"Szoftver dönt a gépek javításáról és soha nem látott, nyitott programozási technikával, kontrollerekről fejlesztik...","id":"20200608_Gep_kuldi_gepnek__szabadon_es_gyorsan_fejlodik_a_gepgyartas_Magyarorszagon_Bosch_Rexroth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd3a04f-576c-4b5b-b204-00debdb154f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb33f60d-ea9c-4bd9-8fba-cd81a0ea4030","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200608_Gep_kuldi_gepnek__szabadon_es_gyorsan_fejlodik_a_gepgyartas_Magyarorszagon_Bosch_Rexroth","timestamp":"2020. június. 08. 15:30","title":"Gép küldi gépnek – szabadon és gyorsan fejlődik a gépgyártás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f3cbba-14b8-4d0d-9e09-5fb58c4af355","c_author":"Heindl Péter","category":"velemeny","description":"Így festett a Horthy-rendszer – a mai magyar szélsőjobb szívének oly kedves – faji alapú, szegregáló, erőszakos romapolitikája. Vélemény.","shortLead":"Így festett a Horthy-rendszer – a mai magyar szélsőjobb szívének oly kedves – faji alapú, szegregáló, erőszakos...","id":"20200609_Heindl_Peter_Csendorokre_bizott_roma_integracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8f3cbba-14b8-4d0d-9e09-5fb58c4af355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6281e5d2-1f9c-4e9e-98ea-cea343d30fbc","keywords":null,"link":"/velemeny/20200609_Heindl_Peter_Csendorokre_bizott_roma_integracio","timestamp":"2020. június. 09. 13:26","title":"Heindl Péter: Csendőrökre bízott roma integráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

