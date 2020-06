Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

\r

","shortLead":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

\r

","id":"20200607_Sorra_jelennek_meg_a_bocsanatkeresek_az_amerikai_lapokban_a_tuntetesekrol_megjelent_velemenycikkek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d95d814-22b0-4afb-a41c-854557a13d89","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Sorra_jelennek_meg_a_bocsanatkeresek_az_amerikai_lapokban_a_tuntetesekrol_megjelent_velemenycikkek_miatt","timestamp":"2020. június. 07. 08:21","title":"Sorra jelennek meg a bocsánatkérések az amerikai lapokban a tüntetésekről megjelent véleménycikkek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem ragaszkodunk az azonnali váltáshoz, mármint ami a Windows-verziókat illeti. Egy felmérés kiderítette, hogy még mindig egy immár egyéves verziót használnak a legtöbben.","shortLead":"Úgy tűnik, nem ragaszkodunk az azonnali váltáshoz, mármint ami a Windows-verziókat illeti. Egy felmérés kiderítette...","id":"20200606_adduplex_felmeres_windows_verziok_elterjedtsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bf2260-fab2-4e98-b74e-b56453d2f994","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_adduplex_felmeres_windows_verziok_elterjedtsege","timestamp":"2020. június. 06. 12:03","title":"Melyik számítógépen milyen Windows-verzió fut? A válasz meglepő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","shortLead":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","id":"20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f1b329-2788-4482-b548-9aefcdd0b525","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 07:45","title":"Bajban vannak a nyugati határhoz közeli üzletek, annyira kevés osztrák jön át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól, és úgy tűnik, Hamburg lehet a következő renitens.","shortLead":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól...","id":"20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b54d00-9096-4be5-9260-15ee18d36516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","timestamp":"2020. június. 06. 16:03","title":"München után Hamburg is kidobhatja a Windowst és az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte a társaságtól, hogy egy fekete jelöltet állítson helyette.\r

","shortLead":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte...","id":"20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee10fa-c80b-4b73-a95b-594cabab750a","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","timestamp":"2020. június. 06. 21:47","title":"A Reddit társalapítója kilép az igazgatótanácsból egy afroamerikai javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen kényelmetlenségekkel és veszteségekkel szembesülnek a dolgozók az adatsérüléseket követően. A jelentés szerint az incidensek elhárításában részt vevő nagyvállalati alkalmazottak nagyjából egyharmada fontos személyes eseményekről maradt le, egész éjjel dolgoznia kellett, vagy a szokásosnál jóval több stressznek volt kitéve. Egynegyedüknek még a nyaralását is le kellett mondania.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen...","id":"20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2c968-bf7a-4eb0-9e00-2d4bb6fc705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","timestamp":"2020. június. 07. 09:03","title":"Az emberi oldal is fontos: majd' beleőrülnek a vállalati IT-sek, amikor beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]