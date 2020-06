Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","shortLead":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. Mennyire lehet megnyugtató az idei nyaralás?","shortLead":"Három hónapos feszültség és bizonytalanság után épp akkor oldják fel a járványügyi kényszerintézkedéseket Európában...","id":"20200610_Hol_lathat_tengert_iden_a_magyar_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721dd7a8-1350-446a-9c30-8b47e181767e","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Hol_lathat_tengert_iden_a_magyar_turista","timestamp":"2020. június. 10. 16:19","title":"Hol láthat tengert idén a magyar turista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország gazdasági teljesítménye alapesetben 8,0 százalékkal eshet vissza idén. 