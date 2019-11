Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól így kívánnak adózni, kihasználva az ebben rejlő költség- és adómegtakarítási lehetőségeket – hívja fel a figyelmet a BDO Magyarország.","shortLead":"November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól...","id":"20191114_bdo_magyarorszag_csoportos_tarsasagi_adozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2e962-b880-4911-937a-4f04fce83226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_bdo_magyarorszag_csoportos_tarsasagi_adozas","timestamp":"2019. november. 14. 05:20","title":"Egy hét maradt a csoportos társasági adózás választására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tartalékos katona volt. ","shortLead":"A férfi tartalékos katona volt. ","id":"20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0b74c0-ae7c-4990-8010-1a523171bf13","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","timestamp":"2019. november. 13. 17:28","title":"Kirúgták a honvédségtől a férfit, aki felismerhetetlenné verte barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","shortLead":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","id":"20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f64ac0-8b43-49cd-bbc7-391e32040abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","timestamp":"2019. november. 13. 18:38","title":"Kettős halálos baleset történt Jászberénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201946_levegot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f807c830-3bb5-4831-91c3-bc9b24e86f21","keywords":null,"link":"/itthon/201946_levegot","timestamp":"2019. november. 14. 09:45","title":"Kocsis Györgyi: Levegőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69303719-9507-4687-993a-1e6209bee5bf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A korábbi sportkombinát helyére épített monstrum, a Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatási ceremóniája történelmi vetélkedésbe kezdett elődjének 66 évvel ezelőtti átadóünnepségével. A Népstadiont 1953-ban a kor – divatot teremtő – szokása szerint félkész állapotban, a tervezettnél méregdrágábban, ám annál ünnepélyesebb külsőségek – no meg délibábos sportábrándok – közepette adták át rendeltetésének.","shortLead":"A korábbi sportkombinát helyére épített monstrum, a Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatási ceremóniája történelmi...","id":"20191114_Alkotmanynapi_ossznepi_oromunnep_a_Nepstadion_felavatasa_1953ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69303719-9507-4687-993a-1e6209bee5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c472748-c2f6-4018-91d6-ee74d10ffe71","keywords":null,"link":"/360/20191114_Alkotmanynapi_ossznepi_oromunnep_a_Nepstadion_felavatasa_1953ban","timestamp":"2019. november. 14. 19:00","title":"Rákositól Orbánig, Öcsitől Dzsudzsiig – a nagy stadionsztori ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Műsorvezető, MLSZ-vezér, politikusok. Mindenkinek van egy története a régi Népstadionról, de az új aréna megnyitása alkalmából most az aktualitások mentén is körkérdést intéztünk néhány főszereplőhöz és néhány kevésbé érintetthez.","shortLead":"Műsorvezető, MLSZ-vezér, politikusok. Mindenkinek van egy története a régi Népstadionról, de az új aréna megnyitása...","id":"20191114_Ot_velemeny_a_Nepstadionrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb5239-0404-47d0-a5bf-09285cbd6c68","keywords":null,"link":"/360/20191114_Ot_velemeny_a_Nepstadionrol","timestamp":"2019. november. 15. 09:45","title":"Jelkép, koncerthelyszín, túlárazott - előzetes vélemények az új Népstadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","shortLead":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","id":"20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a441d3-a9ab-40d5-95a2-2e69ac2559fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Elszörnyedtek a kutatók, amikor meglátták, mennyi műanyag van Hawaii partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a8eea-5d0d-418b-baf4-b681cc3bde2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első vizsgálatok szerint a balesetet okozó teherautó túlterhelt lehetett, és egy dombról lefelé haladva irányíthatatlanná vált.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint a balesetet okozó teherautó túlterhelt lehetett, és egy dombról lefelé haladva...","id":"20191114_negy_gyerek_halalos_aldozatok_szlovakia_buszbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478a8eea-5d0d-418b-baf4-b681cc3bde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6164bbb6-aacc-4d79-ae88-d904a5078670","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_negy_gyerek_halalos_aldozatok_szlovakia_buszbaleset","timestamp":"2019. november. 14. 09:55","title":"Négy gyerek is az áldozatok között van a szlovákiai busztragédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]