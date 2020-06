Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa9ac1c9-cce6-4712-9481-6cc3f6bb5b98","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200610_Marabu_Feknyuz_Ovatosan_a_hoborgessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ac1c9-cce6-4712-9481-6cc3f6bb5b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc464eb-a4b4-4773-a919-c6dc0bf43c60","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_Marabu_Feknyuz_Ovatosan_a_hoborgessel","timestamp":"2020. június. 10. 17:06","title":"Marabu Féknyúz: Óvatosan a hőbörgéssel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","id":"20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f78ce-6261-411f-bd89-e2c0a0be8ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. június. 10. 18:25","title":"Kásler minisztériuma visszaszólt a gyógyszerészkamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderül az is, mekkora helyen fér el sok NER-cég. Részletek a csütörtöki HVG-ben és a hvg360.hu-n.","shortLead":"Aztán kiderül az is, mekkora helyen fér el sok NER-cég. Részletek a csütörtöki HVG-ben és a hvg360.hu-n.","id":"20200610_Amikor_hirtelen_Tiborcz_Istvan_bukkan_fel_a_szomszedban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863d084f-5f96-4000-8a4c-08b8c341699e","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_Amikor_hirtelen_Tiborcz_Istvan_bukkan_fel_a_szomszedban","timestamp":"2020. június. 10. 16:51","title":"Amikor hirtelen Tiborcz István bukkan fel a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","shortLead":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","id":"20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139c32c6-3e82-4017-a30d-8a34453c22dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","timestamp":"2020. június. 10. 18:42","title":"A pára lehet az elsődleges megújuló energiaforrás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","shortLead":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","id":"20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4682c8e9-3e83-4555-aa52-fc0d7c8bf4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","timestamp":"2020. június. 11. 16:19","title":"Átlátszó szájmaszkokkal rukkolt elő egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták videójában beszélő állítólagos betegápoló a Samaritanus Mentőszolgálat szerint korábban egy átmeneti otthonuk lakója volt, de nem a munkatársuk.","shortLead":"A szocialisták videójában beszélő állítólagos betegápoló a Samaritanus Mentőszolgálat szerint korábban egy átmeneti...","id":"20200609_Az_Emmi_feljelentest_tesz_az_MSZP_videoja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daa6a36-8b83-406d-861f-a3a69aa691d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Az_Emmi_feljelentest_tesz_az_MSZP_videoja_miatt","timestamp":"2020. június. 09. 19:38","title":"Az Emmi rémhírterjesztés címén feljelentést tesz az MSZP videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl, a Spar, a Tesco és a Penny Market a magyar vásárlók kedvence egy friss közvélemény-kutatás szerint. De az sem mindegy, mennyi idős, nő vagy férfi és hogy milyen végzettsége van. ","shortLead":"A Lidl, a Spar, a Tesco és a Penny Market a magyar vásárlók kedvence egy friss közvélemény-kutatás szerint. De az sem...","id":"20200611_lidl_spar_vasarlas_tesco_aldi_kiskereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b927850a-82e1-471f-bb8e-98d28cd64ca6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_lidl_spar_vasarlas_tesco_aldi_kiskereskedelem","timestamp":"2020. június. 11. 17:58","title":"Megnézték, mely boltokban szeret leginkább vásárolni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]