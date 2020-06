Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8850620f-aa48-4ae2-821d-8242eebed285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Atlantában eljött a pillanat, amikor oldani kellett valahogyan a feszültséget.","shortLead":"Atlantában eljött a pillanat, amikor oldani kellett valahogyan a feszültséget.","id":"20200611_Az_amerikai_tuntetesek_egy_tokeletes_pillanata_a_nemzeti_gardistak_Macarenatanca_a_demonstralokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8850620f-aa48-4ae2-821d-8242eebed285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7f43f3-a415-49d5-8378-c56804699f84","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Az_amerikai_tuntetesek_egy_tokeletes_pillanata_a_nemzeti_gardistak_Macarenatanca_a_demonstralokkal","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Az amerikai tüntetések egy tökéletes pillanata: a nemzeti gárdisták Macarenája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. ","shortLead":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt...","id":"20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db081245-0e4c-40ad-bca1-7b38fbd23c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","timestamp":"2020. június. 10. 06:30","title":"A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","id":"20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9fe4c7-25b6-4267-b11c-11adf35da377","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","timestamp":"2020. június. 10. 09:07","title":"Tíz új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy 37 éves férfi, akinek nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt nagy bejelentésre.","shortLead":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt...","id":"20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b790999-aafd-40ad-ac43-db6c2e4cd1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","timestamp":"2020. június. 11. 14:03","title":"Mentse el ezt dátumot, kéri a HTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont beszédes, hogy az érintett adatlapot nyilvánosságra kerülése után gyorsan elérhetetlenné tették.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont...","id":"20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481751f-b2c2-4800-8978-bc7c2b6fe195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","timestamp":"2020. június. 11. 15:18","title":"Véletlenül felkerülhetett a PlayStation 5 az Amazonra, árral együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl, a Spar, a Tesco és a Penny Market a magyar vásárlók kedvence egy friss közvélemény-kutatás szerint. De az sem mindegy, mennyi idős, nő vagy férfi és hogy milyen végzettsége van. ","shortLead":"A Lidl, a Spar, a Tesco és a Penny Market a magyar vásárlók kedvence egy friss közvélemény-kutatás szerint. De az sem...","id":"20200611_lidl_spar_vasarlas_tesco_aldi_kiskereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b927850a-82e1-471f-bb8e-98d28cd64ca6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_lidl_spar_vasarlas_tesco_aldi_kiskereskedelem","timestamp":"2020. június. 11. 17:58","title":"Megnézték, mely boltokban szeret leginkább vásárolni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jelentős olajszennyezés miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök vészhelyzetet rendelt el.","shortLead":"A jelentős olajszennyezés miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök vészhelyzetet rendelt el.","id":"20200611_norilszki_hoeromu_kornyezeti_katasztrofa_olajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8daf26-6e76-4c22-9d95-691c685eef30","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_norilszki_hoeromu_kornyezeti_katasztrofa_olajszennyezes","timestamp":"2020. június. 11. 05:25","title":"Őrizetbe vették a környezeti katasztrófát okozó norilszki hőerőmű három felsővezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]