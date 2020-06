Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","shortLead":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","id":"20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4682c8e9-3e83-4555-aa52-fc0d7c8bf4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","timestamp":"2020. június. 11. 16:19","title":"Átlátszó szájmaszkokkal rukkolt elő egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","shortLead":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","id":"20200610_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad992ddf-e3b8-4b70-ac67-b0a19e7e031d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Megint drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén augusztus 26-30. között lesz az EFOTT a Velencei-tónál. A szervezők a headliner Flo Rida mellé mára közel 100 fellépő nevét tették közzé.","shortLead":"Idén augusztus 26-30. között lesz az EFOTT a Velencei-tónál. A szervezők a headliner Flo Rida mellé mára közel 100...","id":"20200610_Mintha_nem_lett_volna_karanten_osszeallt_az_EFOTT_fellepolistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f564b-e9b4-4904-8ac0-a548dfa26568","keywords":null,"link":"/kultura/20200610_Mintha_nem_lett_volna_karanten_osszeallt_az_EFOTT_fellepolistaja","timestamp":"2020. június. 10. 11:22","title":"Mintha nem lett volna karantén: összeállt az EFOTT fellépőlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és önként” fizettek. A hivatal döntését ugyanakkor vitatják.","shortLead":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és...","id":"20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d1b3f-0fc1-4ec6-8acb-341b8cc90a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","timestamp":"2020. június. 10. 12:00","title":"Milliárdos büntetést fizetett a GVH-nak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","shortLead":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","id":"20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277f4f-15dc-44a5-a212-0bec5552899b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. június. 11. 07:09","title":"A DK a legerősebb, a Momentum a nagy visszatérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai színházi és filmes képzés egyetlen, 155 éves múltra visszatekintő állami intézményét.","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45374e-8a4a-44b5-8299-d6b9d3b6538d","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Tiltakoznak a színművészeti egykori hallgatói az egyetemet ért vádak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","shortLead":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","id":"20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81c51be-1405-4442-8a5e-301bfd3cf71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2020. június. 10. 13:16","title":"Féltonnás világháborús bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Arról is beszélt, hogyan kell helyesen port törölgetni.

","shortLead":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív...","id":"20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc6aa30-54ac-4a6c-9746-5eee812a0cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","timestamp":"2020. június. 10. 12:44","title":"Az utóbbi idők 5 legjobb perce Müller Cecíliától – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]