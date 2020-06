Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb stadion épülhet Magyarországon, Bulgáriát elérte a járvány második hulláma, egy kilót híztak a magyarok a karantén alatt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb stadion épülhet Magyarországon, Bulgáriát elérte a járvány második hulláma, egy kilót híztak a magyarok...","id":"20200612_Radar360_Meszaros_vagyonat_megvagta_a_jarvany_Trump_rendorsegi_reformot_iger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0038c5b3-5239-4213-8ecf-ae32e7a879b6","keywords":null,"link":"/360/20200612_Radar360_Meszaros_vagyonat_megvagta_a_jarvany_Trump_rendorsegi_reformot_iger","timestamp":"2020. június. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros vagyonát megvágta a járvány, Trump rendőrségi reformot ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b10b32-21bd-4f42-b677-22e599d6cc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt javasolja, hogy inkább a Chrome-ot használják.","shortLead":"Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt...","id":"20200613_google_chrome_microsoft_edge_felhasznalok_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b10b32-21bd-4f42-b677-22e599d6cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2c3ad-c0dc-42c0-9a64-0f98cf4b25e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_google_chrome_microsoft_edge_felhasznalok_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 11:03","title":"Inkább hozzám gyere: egymástól csábítgatja a felhasználókat a Google és a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf99ae13-6c37-4b35-8d95-7f4fdd4431d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a lényegében szalonállapotú régi 190-es Mercedessel egyenesen a 80-as évek végére repülhetünk vissza.","shortLead":"Ezzel a lényegében szalonállapotú régi 190-es Mercedessel egyenesen a 80-as évek végére repülhetünk vissza.","id":"20200613_idokapszula_841_kilometer_van_ebben_az_elado_32_eves_merciben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf99ae13-6c37-4b35-8d95-7f4fdd4431d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7d9ff-ee3c-4b0f-b478-884d0e17b0f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_idokapszula_841_kilometer_van_ebben_az_elado_32_eves_merciben","timestamp":"2020. június. 13. 06:41","title":"Időkapszula: 841 kilométer van ebben az eladó 32 éves Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Világgazdaság által megkérdezett intézményekben már több mint 13 ezren jelentkeztek oklevélért a gazdaságvédelmi akcióterv keretében bejelentett nyelvvizsgamentesség óta.\r

","shortLead":"A Világgazdaság által megkérdezett intézményekben már több mint 13 ezren jelentkeztek oklevélért a gazdaságvédelmi...","id":"20200612_Korulbelul_75_ezer_felsooktatasi_oklevel_ragadt_bent_a_nyelvvizsga_hianya_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6edf77d-f140-466e-b88d-0322d00d2efe","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Korulbelul_75_ezer_felsooktatasi_oklevel_ragadt_bent_a_nyelvvizsga_hianya_miatt","timestamp":"2020. június. 12. 08:20","title":"Körülbelül 75 ezer felsőoktatási oklevél ragadt bent a nyelvvizsga hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer felhasználóval beszélgetett a fintech cég, mielőtt bevezették az újdonságokat.","shortLead":"Több ezer felhasználóval beszélgetett a fintech cég, mielőtt bevezették az újdonságokat.","id":"20200612_revolut_valtozo_feltetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab90f88-98de-466d-ba49-4c775ec7a6f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_revolut_valtozo_feltetelek","timestamp":"2020. június. 12. 11:45","title":"Változások sorát vezeti be a Revolut, sok minden lesz drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa51b27-3035-4742-9d84-4444f1695c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tienanmen téri megemlékezést büntette a cég, rosszul jöhet ki belőle.","shortLead":"A Tienanmen téri megemlékezést büntette a cég, rosszul jöhet ki belőle.","id":"20200612_Az_amerikai_torvenyhozok_is_raszalltak_a_Zoomra_a_kinai_cenzura_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa51b27-3035-4742-9d84-4444f1695c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae054b-bd0b-4f51-b69c-5f490a41ce24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_Az_amerikai_torvenyhozok_is_raszalltak_a_Zoomra_a_kinai_cenzura_miatt","timestamp":"2020. június. 12. 11:26","title":"Az amerikai törvényhozók is rászálltak a Zoomra a kínai cenzúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]