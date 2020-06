Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben éppen a legrózsaszínebb egyedeket találják legszebbnek, most kiderült, hogy éppen azok küzdenek a legagresszívebben társaikkal, ha táplálékról van szó.","shortLead":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben...","id":"20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e0556-b5b4-4c35-8292-51079f153eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","timestamp":"2020. június. 13. 14:03","title":"Kiábrándító dolgot derítettek ki tudósok a rózsaszín flamingókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"Fokasz Oresztész, Jakus Ibolya","category":"360","description":"Görögország és Ciprus hatékonyan kezelte a koronajárványt, ám mindkét országban attól tartanak, ez nem segít majd rajtuk, amikor a turizmus összeomlik. Jöjjenek - könyörögnek a görögök. Cipruson egyesek azt számolják, inkább ne jöjjenek, mert kevesek miatt nyitva tartani még nagyobb csőd lenne. Mediterrán körképünk jön a görög életérzés kedvelőinek.","shortLead":"Görögország és Ciprus hatékonyan kezelte a koronajárványt, ám mindkét országban attól tartanak, ez nem segít majd...","id":"20200613_Szokasos_vendegszeretet_szokatlan_gorcsosseg_a_gorog_es_ciprusi_strandokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd223c15-f700-42eb-a8ac-6aae2733f784","keywords":null,"link":"/360/20200613_Szokasos_vendegszeretet_szokatlan_gorcsosseg_a_gorog_es_ciprusi_strandokon","timestamp":"2020. június. 13. 12:00","title":"Szokásos vendégszeretet, szokatlan görcsösség a görög és ciprusi strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20200614_Gazrobbanas_tortent_Nagylokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be8bf9e-90fe-4469-a705-7dd6192a20fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200614_Gazrobbanas_tortent_Nagylokon","timestamp":"2020. június. 14. 18:02","title":"Gázrobbanás történt Nagylókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","shortLead":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","id":"20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a420c9f-6a7a-4850-8376-833cdd73164a","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2020. június. 14. 12:04","title":"Felgyújtották az atlantai éttermet, ahol rendőrök agyonlőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c","c_author":"Balla Györgyi - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának ugyan jól jönne a helyi adó, amit az új szálló fizetne, ám nem mindenki szerint érné meg ezért feltúrni a mostani természetvédelmi területet. Az építtető állítása szerint nem érti az ellenállást, hiszen eddig csak egy, a tulajdonukban lévő magánterületen elképzelt előzetes vízió egy változatát mutatták be, amit a tiltakozók úgy állítanak be, mintha végleges és eldöntött, konkrét tervvel álltak volna elő. Volt, aki népszavazást akart az ügyben, de felmondott a helyi választási bizottság több tagja, így azt nem lehetett megtartani. Később a polgármester saját hatáskörben ismét kinevezett tagokat, de erről az ellenzéki képviselő állítása szerint csak a hvg.hu-tól értesült. Közben a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának...","id":"20200615_tata_szalloda_avalon_hell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb441f1-9b9c-4a76-8854-f52347f79252","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_tata_szalloda_avalon_hell","timestamp":"2020. június. 15. 06:30","title":"A vadludak, az évi 100 millió forint és egy kisváros turisztikai vonzereje – avagy miért forrong Tata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten kívüliek előtt pedig fokozatosan nyílik majd meg a francia határ július elsejétől.","shortLead":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten...","id":"20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b03634f-32c8-4bbd-9956-f34234ebbd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 13. 17:42","title":"Nyit Franciaország, hétfőtől mehetnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","shortLead":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","id":"20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b5afe-5917-47b9-beb3-3babf2fea0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","timestamp":"2020. június. 13. 18:03","title":"Új chip új iPhone-okba: 3 nm-es technológiával készül az Apple A16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]