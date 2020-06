Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.","shortLead":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi...","id":"20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0a5f-89e1-4654-9ae2-9ed74847c45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Felfüggesztett börtönt kaphat a férfi, aki savval öntötte le a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5849c4b4-e3ae-4827-8197-bed7f5b67293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A műszerfal közepéig vízben álló autónál értékétől függően olyan magasak lehetnek a javítási költségek hogy a biztosítók és a márkaszervizek akár gazdasági totálkárosnak minősíthetik a járművet.\r

","shortLead":"A műszerfal közepéig vízben álló autónál értékétől függően olyan magasak lehetnek a javítási költségek...","id":"20200616_elovigyazatlanul_hajt_mely_tocsaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5849c4b4-e3ae-4827-8197-bed7f5b67293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca77fd5-82d3-4436-8bd9-53ff52d9ed1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_elovigyazatlanul_hajt_mely_tocsaba","timestamp":"2020. június. 16. 12:13","title":"Sokszázezres kárral is számolhat, aki elővigyázatlanul hajt mély tócsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan egy kollégáját ért igazságtalanságot kezeltek.","shortLead":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan...","id":"20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8281021-4cdd-461b-9702-5bc08f8be71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","timestamp":"2020. június. 16. 19:29","title":"Elmondta a véleményét, elbocsátotta a tankerület vezetője a zenetanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is indítható – ingyen.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is...","id":"20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69caafa-ad9b-4da6-893e-0afee25c6b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 11:33","title":"Böngészőből indítható verziót kapott a Counter-Strike 1.6, semmit nem kell letöltsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint azonban szó sem volt interjúról. ","shortLead":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint...","id":"20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9028549-b38f-48e0-a429-51e6afc99a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","timestamp":"2020. június. 16. 18:35","title":"Krusovszky Dénes: Nem kértem interjút Demeter Szilárdtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét is állja az állam. ","shortLead":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét...","id":"20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d4847c-3d1d-4cea-8d72-65a0cd36e288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","timestamp":"2020. június. 16. 09:31","title":"Annyian pályáznak villanyautó-támogatásra, hogy egy nap alatt elfogyott 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0cc6a0-af4d-4c0f-bab6-f9c65602fa78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnap lezúdult eső megtöltötte a záportározót, és elindult a szennyvíz a folyó felé.","shortLead":"A vasárnap lezúdult eső megtöltötte a záportározót, és elindult a szennyvíz a folyó felé.","id":"20200615_szennyviz_rackevei_duna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d0cc6a0-af4d-4c0f-bab6-f9c65602fa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05459fd3-912a-49f0-942e-1a654dbd9bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_szennyviz_rackevei_duna","timestamp":"2020. június. 15. 15:23","title":"Videó: Ömlött a szennyvíz a Ráckevei Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]