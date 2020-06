Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"Bart István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sajnos nem újdonság, hogy Magyarország klímatörvénye édeskevés. 