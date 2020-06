Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","shortLead":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","id":"20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4c7748-1b77-47ed-83b1-a55fc28108ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","timestamp":"2020. június. 21. 09:51","title":"Karácsony beszélgetni hívta követőit, aztán rajzoltak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","shortLead":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","id":"202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a64189e-9f89-410f-b262-c0c4f724e3ed","keywords":null,"link":"/360/202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","timestamp":"2020. június. 21. 12:15","title":"Ismét csurran-cseppen valami Mészáros Lőrinc menedzserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy látszik, még egy Apple-től se idegen, hogy visszatérjen a gyökereihez.","shortLead":"Úgy látszik, még egy Apple-től se idegen, hogy visszatérjen a gyökereihez.","id":"20200620_ios_iphone_os_ipad_os_apple_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a192ce9-386c-44a5-b2ea-42a08a0ee6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_ios_iphone_os_ipad_os_apple_iphone","timestamp":"2020. június. 20. 14:40","title":"Eltűnhet az iOS, más nevet kaphat az iPhone-os oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vérben lévő bizonyos fehérjék mennyiségéből következtetni lehet arra, milyen lefolyású lesz valakinél a betegség, ha elkapja a koronavírust.","shortLead":"A vérben lévő bizonyos fehérjék mennyiségéből következtetni lehet arra, milyen lefolyású lesz valakinél a betegség, ha...","id":"20200620_koronavirus_fertozes_kimenetele_biomarker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8019f5-b529-4e94-99a5-7a8fa752aca1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_koronavirus_fertozes_kimenetele_biomarker","timestamp":"2020. június. 20. 12:03","title":"Mitől függ, kinél súlyos a betegség? Vérből kimutatható lehet a koronavírus-fertőzés kimenetele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","shortLead":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","id":"20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613f722-6333-4cae-bb60-408f04d69a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","timestamp":"2020. június. 21. 15:59","title":"Lövöldözés Örkényben: \"ahogy megállt a ház előtt, már záporoztak a betondarabok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","shortLead":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","id":"20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca03f3b-685e-410e-adcd-89ef75eac01d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","timestamp":"2020. június. 21. 19:52","title":"Rendőrök mentették meg a Lánchídról Dunába zuhant férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","shortLead":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","id":"20200620_mupa_koncert_auto_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9178d-4e71-4710-b6e9-d70136dcc5bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_mupa_koncert_auto_julius","timestamp":"2020. június. 20. 17:15","title":"Autóból lehet majd követni a Müpa koncertjeit júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]