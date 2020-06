Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2753c-b67a-4ef0-bfad-1b02fef2d74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet jóval megengedőbb, mint amire Szijjártó Péter múlt heti bejelentéséből következtetni lehetett.","shortLead":"A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet jóval megengedőbb, mint amire Szijjártó Péter múlt heti...","id":"20200622_beutazas_magyarok_nincs_karanten_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2753c-b67a-4ef0-bfad-1b02fef2d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fdc511-2922-4f12-bf29-846ba000eef3","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_beutazas_magyarok_nincs_karanten_kormanyrendelet","timestamp":"2020. június. 22. 14:34","title":"Nem vár kötelező karantén a hazautazó magyarokra, akárhonnan is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél végén jelent meg ugyan, de mintha megjósolta volna az idei tavaszunkat.","shortLead":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél...","id":"20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4418ba92-8ce5-4567-9d70-ff10258b5bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Premier: Nem karantén-dal, de nagyon is 2020-ról szól Frenk új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott a valutaövezetbe. A csúcsvezetők nem is törik magukat, hogy belépjenek, de a lemaradás nem válik dicsőségükre.","shortLead":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott...","id":"202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3d544-f16a-4392-a304-acfc6ac0a6da","keywords":null,"link":"/360/202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","timestamp":"2020. június. 22. 07:00","title":"Egyre távolabb a magyar euró, úgy tűnik, a kormánynak igénye sincs rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af8a351-9355-4329-b40d-2ad47af93ad6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kanadában élő pszichológus idén nyáron ugyan nem látogat el Magyarországra, szellemiségét azonban nem kell nélkülöznünk. Új könyve, a Személyes és személytelen megjelenése kapcsán online könyvbemutatót tart június 24-én. Az alábbiakban ebből a kötetből olvashat részletet.","shortLead":"A Kanadában élő pszichológus idén nyáron ugyan nem látogat el Magyarországra, szellemiségét azonban nem kell...","id":"20200622_Hogyan_vegyuk_el_a_gyerekek_kedvet_az_alkotastol_Feldmar_Andras_gondolatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af8a351-9355-4329-b40d-2ad47af93ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0832c7f4-fbac-4017-ab35-61d1c7a11088","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200622_Hogyan_vegyuk_el_a_gyerekek_kedvet_az_alkotastol_Feldmar_Andras_gondolatai","timestamp":"2020. június. 22. 14:39","title":"Hogyan vegyük el a gyerekek kedvét az alkotástól? - Feldmár András gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e89bed-c462-4e1f-8c78-1b71d95d34a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 12. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200622_Trianon_Kimondva__Hunyady_Sandor_Kolozsvar_1934_felolvassa_Epres_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e89bed-c462-4e1f-8c78-1b71d95d34a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096dfaf8-274d-4220-9a7a-4368687df80e","keywords":null,"link":"/360/20200622_Trianon_Kimondva__Hunyady_Sandor_Kolozsvar_1934_felolvassa_Epres_Attila","timestamp":"2020. június. 22. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Hunyady Sándor: Kolozsvár 1934, felolvassa: Epres Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","shortLead":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","id":"20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8558cf-1c5a-4717-b095-6ac0a9ed3ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","timestamp":"2020. június. 22. 05:39","title":"Észak-Korea 12 millió röplapot szór szét Dél-Korea felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","shortLead":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","id":"20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4727018f-87ea-430a-8763-703183e55797","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","timestamp":"2020. június. 21. 16:32","title":"Barna és fekete ragtapaszokkal rukkolt elő a Band-Aid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]