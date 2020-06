Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a37f67-228e-42b3-a3ec-de7f6dc200a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A londoni UCL alternatív megoldásokat dolgoz ki a hallgatók támogatására.\r

","shortLead":"A londoni UCL alternatív megoldásokat dolgoz ki a hallgatók támogatására.\r

","id":"20200623_tandijtamogatas_brit_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a37f67-228e-42b3-a3ec-de7f6dc200a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7995e5-268b-4e47-8038-1868cbabdc1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_tandijtamogatas_brit_kormany","timestamp":"2020. június. 23. 18:53","title":"Megszünteti az EU-s diákok tandíjtámogatását a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f7de-01a6-4901-b85b-14c365aef186","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak köszönhetően már arról is vannak ismereteink, hogyan fest a naplemente a Földön túli bolygókon.","shortLead":"A NASA-nak köszönhetően már arról is vannak ismereteink, hogyan fest a naplemente a Földön túli bolygókon.","id":"20200625_naplemente_venusz_uranusz_mars_titan_trappist_1e_bolygok_nasa_szimulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2841f7de-01a6-4901-b85b-14c365aef186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55de6251-a741-449c-bd10-a56ba0d2d3ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_naplemente_venusz_uranusz_mars_titan_trappist_1e_bolygok_nasa_szimulacio","timestamp":"2020. június. 25. 08:33","title":"Videón mutatja meg a NASA, milyen a naplemente más bolygókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most Németországba és Franciaországba is megérkezett.","shortLead":"Az Instagram Reels még 2019 végén bukkant fel, és elsőként a brazil felhasználók kezdhették meg a tesztelését. Most...","id":"20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ad4c73-ed84-40d3-b02f-8080da2eea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba6f337-691b-4545-9d1a-219436792e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_tiktok_instagram_reels_rovid_videok","timestamp":"2020. június. 25. 09:03","title":"Lemásolta a TikTokot az Instagram, most Európában kezdték el terjeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","shortLead":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","id":"20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ad2409-769c-4dcf-81fb-616cd2f88d47","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. június. 23. 21:17","title":"A teknősfajok több mint felét a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","shortLead":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","id":"20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df79aa2-1f32-44bc-af68-c05be1a4d839","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","timestamp":"2020. június. 25. 09:05","title":"A magyarok szerint a legkevésbé fontosak az emberi jogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány tervei szerint jövő januártól szigorítanak, mert sok nagyvállalat visszaél az adónemmel. A veszélyhelyzet megszűnése után második alkalommal tartott élőben kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"A kormány tervei szerint jövő januártól szigorítanak, mert sok nagyvállalat visszaél az adónemmel. A veszélyhelyzet...","id":"20200625_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce190797-f200-4cfb-9390-fd473657fecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_kormanyinfo","timestamp":"2020. június. 25. 08:31","title":"Gulyás Gergely: Változnak a kata szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","shortLead":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","id":"20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6436cf84-3908-406d-a232-001c9ef144d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","timestamp":"2020. június. 24. 21:14","title":"Élőben közvetítette a Facebookon az autókereskedő, ahogy 120-al repeszt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]