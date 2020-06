Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","shortLead":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","id":"20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36179eb3-d88a-42c4-9753-9d1a56b5c198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","timestamp":"2020. június. 25. 16:38","title":"Felfedeztek egy új exobolygót, több okból is különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","shortLead":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","id":"20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0580b2-a7c6-4038-931a-21414ee69090","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","timestamp":"2020. június. 24. 14:28","title":"Sokan örülhetnek: gyorsabb töltőt kaphat az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva vette ki a programból a tornát az Európai Kézilabda-szövetség.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva vette ki a programból a tornát az Európai Kézilabda-szövetség.","id":"20200626_ehf_noi_kezilabda_bl_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfe362a-7e48-4ec4-9297-f81db3027c48","keywords":null,"link":"/sport/20200626_ehf_noi_kezilabda_bl_budapest","timestamp":"2020. június. 26. 13:02","title":"Törölték a női kézilabda BL budapesti négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860daa9e-563f-4e77-87db-d8cf9c5149cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jessi Combs 800 km/h-nál is jóval nagyobb sebességgel száguldott.","shortLead":"Jessi Combs 800 km/h-nál is jóval nagyobb sebességgel száguldott.","id":"20200625_posztumusz_rekord_halala_utan_lett_a_vilag_leggyorsabb_noi_soforje_jessi_combs_guiness_rekordok_konyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860daa9e-563f-4e77-87db-d8cf9c5149cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d068cb29-f701-497a-8c7d-ba4d62cee4c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_posztumusz_rekord_halala_utan_lett_a_vilag_leggyorsabb_noi_soforje_jessi_combs_guiness_rekordok_konyve","timestamp":"2020. június. 25. 09:21","title":"Posztumusz rekord: halála után lett a világ leggyorsabb női sofőrje Jessi Combs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","shortLead":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","id":"20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6e7f9-5040-4883-bb97-c3b25a152276","keywords":null,"link":"/elet/20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","timestamp":"2020. június. 25. 20:02","title":"Tilosban parkoló autók kerekeit vagdosta éveken át egy magyar férfi Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támadó kábítószert fogyasztott a késelés előtt.","shortLead":"A támadó kábítószert fogyasztott a késelés előtt.","id":"20200624_borton_pulover_munkatars_Csolnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2a2a31-6edd-49ea-b88a-dc08a4326263","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_borton_pulover_munkatars_Csolnok","timestamp":"2020. június. 24. 15:47","title":"Tíz és fél év börtönt kapott a férfi, aki egy pulóver miatt ölte meg a munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i ünnepségsorozatra. Most kiderült, hogy a tűzijáték 910-1300 millió forintba kerülhet.","shortLead":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i...","id":"20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497193a8-9a2a-4dfc-b8f2-f4133d954e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 24. 17:33","title":"Több, mint négyszer annyiba kerül az idei tűzijáték, mint az eddigi legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második világháború áldozataira egy új emlékhelyet alakítanak ki.","shortLead":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második...","id":"20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff36ef-8d32-4eaa-ac48-d225d4ffc5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","timestamp":"2020. június. 25. 15:39","title":"Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]