[{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hvg.hu is átvette a török sajtó hírét, mely szerint a magyar cég beszállna a gázvezeték építésébe.","shortLead":"A hvg.hu is átvette a török sajtó hírét, mely szerint a magyar cég beszállna a gázvezeték építésébe.","id":"20200627_Alaptalanul_hoztak_hirbe_a_Torok_Aramlattal_a_Molt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded4882-8d64-4d4a-880c-d9bde4394341","keywords":null,"link":"/kkv/20200627_Alaptalanul_hoztak_hirbe_a_Torok_Aramlattal_a_Molt","timestamp":"2020. június. 27. 21:53","title":"Alaptalanul hozták hírbe a Török Áramlattal a Molt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es számú főutat összekötő lehajtónál.","shortLead":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es...","id":"20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d7a0d2-a405-4bbd-9af3-3b0cfd2d8904","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","timestamp":"2020. június. 28. 14:54","title":"Kigyulladt egy autó, forgalomkorlátozás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai űrhivatal külsősök ötleteit várja az Artemis-misszióhoz.","shortLead":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai...","id":"20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed99e6f1-1de5-4c17-b4de-0661e7918c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","timestamp":"2020. június. 29. 11:40","title":"Segítséget kér a NASA a Holdon üzemelő vécékhez, a jó ötletekért fizetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","shortLead":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","id":"20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da26acf-953b-4e5d-9d5a-b6cdee91f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 27. 17:24","title":"Négy hónap egyezkedés után megvan az új ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban nem nézték jó szemmel a minitüntetéseket.","shortLead":"Oroszországban nem nézték jó szemmel a minitüntetéseket.","id":"20200627_Kialltak_az_LGBTaktivista_mellett_letartoztattak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba725c17-9544-412a-90af-85a73b4c9261","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Kialltak_az_LGBTaktivista_mellett_letartoztattak_oket","timestamp":"2020. június. 27. 21:10","title":"Kiálltak az LGBT-aktivista mellett, letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","shortLead":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","id":"20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538386c4-0f01-47d8-a7ca-586fd62f0a7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","timestamp":"2020. június. 28. 18:30","title":"Bob Dylan 79 évesen ismét a slágerlista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig kilóg a kocsiból. ","shortLead":"Újabb videóválogatást adott ki a rendőrség a szabályszegő autósokról. Olyan felvétel is akad, amelyen egy utas derékig...","id":"20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1523995c-dac1-4ee5-abb6-9b7f30efa921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab167218-03cb-45d6-b8e6-8db824c9ed35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Kameras_civil_rendorautok_13_epizod","timestamp":"2020. június. 29. 10:23","title":"Kocsiból kilógó utast filmezett le a kamerás rendőrautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]