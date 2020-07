Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény miatt döntött úgy, hogy bemegy a kórházba.","shortLead":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény...","id":"20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a05a2ef-c259-473e-8e45-ead952c70311","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","timestamp":"2020. július. 02. 11:35","title":"Bejelzett az Apple Watch egy 66 éves orvosnak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állateledelként is szolgáló szója miatt ugyanis erdőket irtanak ki. Két dolog azonban megakadályozza a fenntartható és környezetbarát állateledeket készítését: az ár és a jogszabályok.\r

\r

","shortLead":"Az állateledelként is szolgáló szója miatt ugyanis erdőket irtanak ki. Két dolog azonban megakadályozza a fenntartható...","id":"20200702_Kutatok_algakkal_es_rovarokkal_etetnek_a_husukert_tenyeszett_allatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2626c0-8ae7-4a0b-a8f8-c35115f292dc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_Kutatok_algakkal_es_rovarokkal_etetnek_a_husukert_tenyeszett_allatokat","timestamp":"2020. július. 02. 14:59","title":"Kutatók algákkal és rovarokkal etetnék a húsukért tenyészett állatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tizennégy árusító helyet kínál a Főváros.","shortLead":"Tizennégy árusító helyet kínál a Főváros.","id":"20200702_Bufekocsikkal_lehet_tele_a_rakpart_es_a_Varoshaza_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2964d545-1b2f-41cc-aa7e-0a2d9fb21e3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Bufekocsikkal_lehet_tele_a_rakpart_es_a_Varoshaza_park","timestamp":"2020. július. 02. 13:23","title":"Büfékocsikkal lehet tele a rakpart és a Városháza park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48 colosra nőtt, ez pedig a magyar otthonokban is meglátszik. A Samsung kutatása szerint a hazai felhasználók 73 százaléka számára fontos a képátmérő egy új tévé vásárlásakor, így a használatban lévő készülékek több mint egy harmada 43 colosnál is nagyobb, négyötöde pedig 5 évnél fiatalabb.","shortLead":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48...","id":"20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9451b160-609e-40ff-9f67-e2c1b7c8c5d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","timestamp":"2020. július. 01. 21:03","title":"Mekkora tévét vesznek most a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar származású termékekre trikolór jelölés kerül.","shortLead":"A magyar származású termékekre trikolór jelölés kerül.","id":"20200702_Zoldseg_gyumolcs_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11090b5-7b89-46c1-896d-95780c03f4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Zoldseg_gyumolcs_zaszlo","timestamp":"2020. július. 02. 08:25","title":"A zöldségeket és a gyümölcsöket is fel kell majd zászlózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lordok Háza szerint a videojátékokban elérhető loot boxok ugyanolyan elven működnek, mint a szerencsejátékok. Így pedig alkalmasak lehetnek a játékszenvedély felerősítésére.","shortLead":"A Lordok Háza szerint a videojátékokban elérhető loot boxok ugyanolyan elven működnek, mint a szerencsejátékok...","id":"20200702_szerencsejatek_loot_box_lordok_haza_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbe4290-bbe4-478e-b6b2-4a05e89f9086","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_szerencsejatek_loot_box_lordok_haza_videojatek","timestamp":"2020. július. 02. 20:12","title":"Szerencsejátéknak minősítenék a britek a videojátékok Kinder tojásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","shortLead":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","id":"20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56bfd46-5cf4-4ed5-8fbf-1410cbeca553","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","timestamp":"2020. július. 03. 14:14","title":"Korlátozhatják, hány napra lehet kiadni egy airbnb-s lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma hattal emelkedett.","shortLead":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma hattal emelkedett.","id":"20200703_Egy_idos_no_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8289745e-42f5-4a33-b44a-aa2653fcd4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Egy_idos_no_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. július. 03. 09:52","title":"Egy idős nő halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]