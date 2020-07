Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma megnevezhetik.","shortLead":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma...","id":"20200703_Lemondott_a_francia_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e58f4d-a8f9-47ef-9c8c-de37589a6a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Lemondott_a_francia_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 09:56","title":"Lemondott a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint száz embert állítottak elő a hatóságok. ","shortLead":"Több mint száz embert állítottak elő a hatóságok. ","id":"20200702_Titkositott_telefonhalozat_bunozoi_csoport_Europol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e145a7e2-fd6c-49c7-94f3-bf6ed90aeec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_Titkositott_telefonhalozat_bunozoi_csoport_Europol","timestamp":"2020. július. 02. 16:01","title":"Veszélyes telefonhálózatot üzemeltető bűnözőket kapcsolt le az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állateledelként is szolgáló szója miatt ugyanis erdőket irtanak ki. Két dolog azonban megakadályozza a fenntartható és környezetbarát állateledeket készítését: az ár és a jogszabályok.\r

