Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MT Zrt.","category":"sport","description":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így vasárnap ő rajtolhat az élről.","shortLead":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5497c-4d9b-497a-aa42-fd24cc96a118","keywords":null,"link":"/sport/20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","timestamp":"2020. július. 04. 16:14","title":"Bottasé a szezon első pole pozíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra jutó új esetszám, mint amennyi nálunk a csúcsadat volt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra...","id":"20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b00d61e-3fec-46e0-affd-24c2e270bd15","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","timestamp":"2020. július. 05. 18:16","title":"Merkely: Akinek nem muszáj, ne utazzon külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő országok állampolgáraitól, köztük a horvátoktól is - írta a helyi sajtó.","shortLead":"Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő...","id":"20200704_Sokaknak_ismet_negativ_koronavirustesztet_kell_felmutatniuk_a_szloven_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64432a9-a3a6-4864-96a8-b587f3034a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Sokaknak_ismet_negativ_koronavirustesztet_kell_felmutatniuk_a_szloven_hataron","timestamp":"2020. július. 04. 16:44","title":"Sokaknak ismét negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk a szlovén határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyors volt a bezuhanás, gyors lehet a visszatérés is a kiskereskedelemben.","shortLead":"Gyors volt a bezuhanás, gyors lehet a visszatérés is a kiskereskedelemben.","id":"20200705_Meglepetes_a_boltokban_junius_vegere_visszatert_a_vasarlasi_kedv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b52e2f-6d00-46d6-b395-fb1370208f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Meglepetes_a_boltokban_junius_vegere_visszatert_a_vasarlasi_kedv","timestamp":"2020. július. 05. 09:55","title":"Meglepetés a boltokban: június végére visszatért a vásárlási kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban felidézzük a trükköket.","shortLead":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban...","id":"202027_kemenyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ee670-4abd-4c76-8b88-5e3cd1d28df8","keywords":null,"link":"/360/202027_kemenyito","timestamp":"2020. július. 04. 16:00","title":"Megbízható spekulánsokkal magyarokat is gazdaggá tehetett a német újraegyesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan ügyleteket hajtott végre a szigetországban a 2013-as pénzügyi válság idején.","shortLead":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan...","id":"20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2c03b-ad51-43e0-ac5f-3a8dae646a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","timestamp":"2020. július. 04. 18:16","title":"Megbüntették a Commerzbankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még ezer méteres magasság felett is gyakoriak lesznek a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek.","shortLead":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még...","id":"20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1e480-f1d3-4f78-94e4-5222e1c6286e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 04. 18:03","title":"Szokjunk hozzá, gyakran 30 fok fölötti hőség lesz az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915427c-6c57-4f19-874e-8be6d4a5c2a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendőrök vizsgálják a miskolci baleset okát.","shortLead":"Rendőrök vizsgálják a miskolci baleset okát.","id":"20200705_Itt_vannak_a_fotok_a_lezuhant_vitorlazorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9915427c-6c57-4f19-874e-8be6d4a5c2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ba5700-4ac6-445c-84ef-7150d0f45c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Itt_vannak_a_fotok_a_lezuhant_vitorlazorol","timestamp":"2020. július. 05. 14:41","title":"Itt vannak a fotók a lezuhant vitorlázóról.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]