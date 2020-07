A kormány eddigi elszámolása szerint 300 milliárdot költött csak az eszközök – köztük több ezer lélegeztetőgép – beszerzésére. A külügyminisztérium adatai szerint a Wizz Air összesen 99 úton 7,052 milliárd forintért szállított a magyar kormány megbízásából egészségügyi eszközöket – derült ki a Demeter Mártának adott tájékoztatásból, amit a Népszava idézett. Az LMP-s országgyűlési képviselőnek átküldött szerződések alapján egy Peking–Budapest retúr út átlagosan 53-60 millió forintba (150-170 ezer euróba) került, de voltak ettől eltérő értékű utak is.

A leggyakoribb úticél Peking volt, de voltak járatok a Hongkonggal szomszédos Sencsenbe és a dél-kínai Hsziamenbe is. (A kínai szállítmányokról itt írtunk, a kínai légihíd ötmilliárdba került.) Feltűnik a szerződések között egy azerbajdzsáni szállítmány is, ez feltehetően azt a tízezer maszkot tartalmazta, amit az ottani autokrata kormány ajánlott fel Magyarországnak, mint a Türk Tanács tagjának. A listán szerepel egy 37 ezer eurós út is, ami az izraeli Ben Gurion reptérre vezetett április 27-én.

A magyar kormány a járványhelyzet idején különleges jogosítványaival élve nem pályáztatás útján, hanem közvetlenül kereste meg a magyar alapítású Wizz Airt, hogy közreműködjön az egészségügyi eszközök szállításában. Azt nem tudni, hogy miért a fapados társasággal szerződött a kormány, noha a honvédségnek is van szállító járműve, illetve vannak kifejezetten áruszállításra specializálódott légitársaságok is.

A külügy tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint volt, gépek üzembe helyezésére további 7,5 milliárd forintot költöttek, ahogy arról a hvg360 beszámolt. Cikkünkből az is kiderül, hogy kiktől vett, és kikkel szereltetett be a kormány lélegeztetőgépeket.