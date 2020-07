Június végén mintegy 45 ezer privátbanki számlán már közel 6 ezer milliárd forint szunnyadhatott – írta az Mfor.hu a tehetősebb magyarok megtakarításait kezelő hazai privátbanki szolgáltatók válaszai és saját becslései alapján.

A lap szerint mind a 14, Magyarországon bejegyzett privátbanki szolgáltató által kezelt vagyon gyarapodott 2020. január 1. és június 30. között. Ráadásul egy olyan időszakban,

amiből több mint 3 hónap a koronavírus miatti veszélyhelyzet idejére esett.

A cikkből kiderül az is, hogy nőtt a kockázatvállalási hajlandóság, ugyanis sokan vettek részvényeket, arra számítva, hogy a válság után megnő az értékük. Ezzel szemben az állampapírok iránti kereslet enyhén, az ingatlanoké pedig jóval masszívabban visszaesett.

A CIB Banknál azt is hangsúlyozták, hogy mivel a privátbanki portfoliókban hagyományosan magas a devizakitettség, a vagyonok gyarapodásához a forint viszonylag jelentős gyengülésének is köze volt. A hazai fizetőeszköz például az euróval szemben most 7 százalékkal áll lejjebb az év elejéhez képest, de volt már 12 százalékos mínuszban is – írta az Mfor.hu.