Ahogy súlyosbodik a járványhelyzet a Balkánon, a Wizz Air ideiglenesen több járatát felfüggeszti - írja az egykori Jugoszlávia tagállamainak repülési híreit gyűjtő exyuaviation.com. Ami Magyarországot illeti:

Budapest és Szkopje között a mostani hét végétől augusztus 19-éig nem közlekednek repülők,

a Szarajevó-Budapest járat sem közlekedik a hétvégétől várhatóan augusztus 17-ig,

a Budapest-Pristina járatot szintén augusztus 17-ig függesztik fel,

a Budapest-Podgorica vonalon pedig a mostani hét után legközelebb augusztus 19-én lesz forgalom.

A döntés fő oka természetesen a be- és kiutazási korlátozás - Észak-Macedónia, Montenegró, Koszovó és Bosznia-Hercegovina is piros besorolást kapott a járványügyi listán, vagyis aki magyar állampolgárként utazna onnan Budapestre, azt 14 napos karanténra kötelezik, külföldi állampolgár pedig nem jöhet be onnan Magyarországra. De azt is hozzátették, hogy a korlátozások nélkül sem volna sok értelme fenntartani az érintett járatokat, annyira nincsenek utasok.