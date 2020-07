Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatan megsérültek.","shortLead":"Hatan megsérültek.","id":"20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7427219-d99d-431b-87ff-393bf126db79","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","timestamp":"2020. július. 22. 05:03","title":"Lezuhant egy katonai helikopter Kolumbiában, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött.","shortLead":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette...","id":"20200721_brazilia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef6a91-6e5b-4414-af2f-960da49bbedd","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_brazilia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 05:11","title":"Két miniszter is megfertőződött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. 130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877420-43e4-4fa0-b5fd-e7d0ad4bce49","keywords":null,"link":"/360/20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","timestamp":"2020. július. 21. 07:42","title":"Radar360: Működik a brit vakcina, megállapodás Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Vadállati önzés és ostobaság: így segít Európa. Illetve így nem segít. Vadállati önzés és ostobaság: így segít Európa. Illetve így nem segít. Felháborodni sem érdemes.","id":"20200721_TGM_Europa_rossz_trefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1746470a-9574-487d-b71f-0eb1984551f2","keywords":null,"link":"/velemeny/20200721_TGM_Europa_rossz_trefa","timestamp":"2020. július. 21. 13:05","title":"TGM: Európa rossz tréfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden terjed a vírus.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden...","id":"20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3847d24-452e-455f-9b70-999981622012","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","timestamp":"2020. július. 20. 13:50","title":"42 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Esport1 Kft. tulajdonába kerülnek az egyik legismertebb magyar gamerújság, a PC Guru online és print kiadási jogai.","shortLead":"Az Esport1 Kft. tulajdonába kerülnek az egyik legismertebb magyar gamerújság, a PC Guru online és print kiadási jogai.","id":"20200721_pc_guru_eladas_esport1_kft_gamer_ujsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edcceba-dfc8-42c5-823e-951c51ab7dd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_pc_guru_eladas_esport1_kft_gamer_ujsag","timestamp":"2020. július. 21. 17:04","title":"Eladták a PC Gurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Momentum kispesti képviselője azt állítja, a polgármester szerint csak véletlenül jelentették fel. A Momentum kispesti képviselője azt állítja, a polgármester szerint csak véletlenül jelentették fel. Gajda Péter...","id":"20200720_feljelentes_momentum_kispest_kranitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57616940-2a8e-4ee2-97b9-787151729e73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_feljelentes_momentum_kispest_kranitz","timestamp":"2020. július. 20. 10:11","title":"Véletlenül jelentették fel a Momentum kispesti képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","shortLead":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","id":"20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cea9c48-05e3-4356-a1d1-e06f7f860088","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 13:43","title":"Októberig letartóztatásban maradnak a Széchenyi Bank egykori vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]