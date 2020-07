Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"295bb6b2-a35b-410a-8fba-9592b4636d9c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet, pénteken már imára várják a muszlim hívőket.","shortLead":"Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet, pénteken már imára várják a muszlim hívőket.","id":"20200723_Hagia_Sophia_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295bb6b2-a35b-410a-8fba-9592b4636d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee11517-3754-4761-ad27-70a07f914c94","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Hagia_Sophia_erdogan","timestamp":"2020. július. 23. 21:06","title":"Pénteken már nagymecsetként nyílik meg a Hagia Sophia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó nyilvános listát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. Péterfalvi Attila elnök a hvg.hu-nak adott konzultációs válaszában hozzátette: a szexuális visszaélők ellenőrzésére a jelenlegi bűnügyi nyilvántartás is alkalmas. Európában több országban is létezik ilyen lista, de az adatokhoz többnyire csak a hatóságok férhetnek hozzá. A kivétel Lengyelország, de a Kaleta Gáborhoz hasonló elkövetők adatai ott sem nyilvánosak.","shortLead":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó...","id":"20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e7522-c92a-484a-a0c9-592b338b3086","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","timestamp":"2020. július. 23. 14:00","title":"Lehetne nyilvános magyar pedofillista, de nem biztos, hogy a Kaletához hasonlók rákerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","shortLead":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","id":"20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e972007-57ea-4463-8a0a-e4eab5ee4e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","timestamp":"2020. július. 24. 05:21","title":"Beiktatták az új horvát kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indamedia társtulajdonosa reméli, hogy az Indexben mielőbb megoldódik a helyzet.","shortLead":"Az Indamedia társtulajdonosa reméli, hogy az Indexben mielőbb megoldódik a helyzet.","id":"20200722_ziegler_gabor_andacs_botond_dull_szabolcs_index_igazgatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf511-efaa-4706-8f72-592978b34ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_ziegler_gabor_andacs_botond_dull_szabolcs_index_igazgatosag","timestamp":"2020. július. 22. 16:58","title":"Elmondta Ziegler Gábor, miért hagyta ott az Index igazgatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b82b89-eae7-4b99-9592-a69a0bcd3fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub úgy tudja, hogy alkalmanként 12 ezer forintot kértek a lányért.","shortLead":"Az RTL Klub úgy tudja, hogy alkalmanként 12 ezer forintot kértek a lányért.","id":"20200723_Penzert_arulhattak_13_eves_csaladtagjukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b82b89-eae7-4b99-9592-a69a0bcd3fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e749882-88a1-4fd4-9604-92f6633ff981","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Penzert_arulhattak_13_eves_csaladtagjukat","timestamp":"2020. július. 23. 19:44","title":"Pénzért árulhatták 13 éves családtagjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az iPhone-okba is bekerülhet a periszkópikus kamerarendszer. Erre viszont valószínűleg 2022-ig kell majd várni.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az iPhone-okba is bekerülhet a periszkópikus kamerarendszer. Erre viszont...","id":"20200723_apple_periszkopikus_kamera_iphone_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b9d1ac-74ce-4207-a338-532509bf659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_periszkopikus_kamera_iphone_2022","timestamp":"2020. július. 23. 19:03","title":"Az iPhone-ok is megkaphatják az androidos mobilokban használt kamerarendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem a felére csökkent a tavalyihoz képest a természetes fogyás júniusban, sokkal többen születtek, és kevesebben haltak meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Majdnem a felére csökkent a tavalyihoz képest a természetes fogyás júniusban, sokkal többen születtek, és kevesebben...","id":"20200724_szuletes_halal_nepesseg_nepesedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b446e6-a6c7-46f7-aad6-cd3794cb66be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_szuletes_halal_nepesseg_nepesedes","timestamp":"2020. július. 24. 09:31","title":"Óriásit csökkent a halálozások száma a kórházi ágykiürítések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]