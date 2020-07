Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","shortLead":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","id":"20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9851947-5294-4bc1-a9f0-d07d9732f74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","timestamp":"2020. július. 27. 11:23","title":"Elhunyt Kósáné Kovács Magda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebestyén Balázs műsorvezető egy adásban arról beszélt, vannak háziorvosok, akik ötezer forintért engedik, hogy újból jogosítványhoz jussanak az idős gépkocsivezetők.","shortLead":"Sebestyén Balázs műsorvezető egy adásban arról beszélt, vannak háziorvosok, akik ötezer forintért engedik, hogy újból...","id":"20200727_haziorvosok_jogositvany_idos_sofor_sebestyen_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab68b15-68e4-48e1-94b2-014d9cd30ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_haziorvosok_jogositvany_idos_sofor_sebestyen_balazs","timestamp":"2020. július. 27. 12:55","title":"A háziorvosok szerint Sebestyén Balázs durván sértő és rágalmazó kijelentést tett rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","shortLead":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","id":"20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85165299-8992-4d24-9eb7-15dc949e1b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. július. 27. 19:20","title":"Fél évig mégis engedélyezik a kémiai szúnyogirtást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két és félmillió forintot készült átvenni egy motoros futár, amikor a rendőrök lecsaptak rá.","shortLead":"Két és félmillió forintot készült átvenni egy motoros futár, amikor a rendőrök lecsaptak rá.","id":"20200726_Unokazos_csalo_rendor_tetteneres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070ece24-2f10-482e-aebb-444b8063ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09241874-fad6-43ae-a061-3982a51899c8","keywords":null,"link":"/elet/20200726_Unokazos_csalo_rendor_tetteneres","timestamp":"2020. július. 26. 12:30","title":"Unokázós csalót értek tetten a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy százezerrel emelkedett, akár csak a gyógyultaké.","shortLead":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy...","id":"20200727_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcc6e0-7717-4319-9acc-9a96d2ce8c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. július. 27. 08:14","title":"Már 16,2 milliónál is többen kapták el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar szuperszámítógép-hálózat látványos bővülését tervezik egy múlt héten megjelent kormányhatározat szerint.","shortLead":"A magyar szuperszámítógép-hálózat látványos bővülését tervezik egy múlt héten megjelent kormányhatározat szerint.","id":"20200727_szuperszamitogep_halozat_hpc_magyar_kozlony_kormanyhatarozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6a8819-8cb9-4f4b-adc7-310b08176e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_szuperszamitogep_halozat_hpc_magyar_kozlony_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. július. 27. 11:33","title":"A kormány elkezdi felfejleszteni a magyar szuperszámítógép-hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]