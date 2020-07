Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be1b6247-76c5-451a-a154-8a899fac4519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnok vívó volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok vívó volt az egyedüli jelölt.","id":"20200729_nagy_timea_lett_a_halhatatlan_magyar_sportolok_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1b6247-76c5-451a-a154-8a899fac4519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8d7bd-215d-4545-87ac-c30fd3a08ba8","keywords":null,"link":"/sport/20200729_nagy_timea_lett_a_halhatatlan_magyar_sportolok_elnoke","timestamp":"2020. július. 29. 13:16","title":"Nagy Tímea lett a halhatatlan magyar sportolók elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint egy 54 éves ápoló megerőszakolta kórházának betegét Sátoraljaújhelyen.","shortLead":"A vád szerint egy 54 éves ápoló megerőszakolta kórházának betegét Sátoraljaújhelyen.","id":"20200729_sarotaljaujhely_nemi_eroszak_apolo_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8d56c4-5752-4b54-a98b-fea642f2f615","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_sarotaljaujhely_nemi_eroszak_apolo_rendorseg","timestamp":"2020. július. 29. 20:22","title":"A nemi erőszakkal vádolt ápoló szerint közös megegyezéssel történt a szex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Filmben és zenében is. ","shortLead":"Filmben és zenében is. ","id":"20200728_Fellini_bekoszon_a_Margitszigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22f8c5e-143d-45c3-b2cc-1a9c048d037a","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Fellini_bekoszon_a_Margitszigetre","timestamp":"2020. július. 28. 14:29","title":"Fellini beköszön a Margitszigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai és kiszervezési hiányosságokat találtak a nyugdíjpénztárnál.","shortLead":"Informatikai és kiszervezési hiányosságokat találtak a nyugdíjpénztárnál.","id":"20200728_MKB_jegybank_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb0856-790e-4ecb-b74d-a21302db5f0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_MKB_jegybank_buntetes","timestamp":"2020. július. 28. 10:41","title":"Milliókra büntette az MKB-t a Magyar Nemzeti Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","id":"20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cc345-daa4-47c8-b1fb-a2c7b7770317","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","timestamp":"2020. július. 30. 06:41","title":"A vártnál gyorsabb lesz a plugin hibrid- és villanyautók térnyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium vizsgálja a lehetőségeket.","shortLead":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium...","id":"20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df614c-187f-436a-a1e5-0c3093732075","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","timestamp":"2020. július. 29. 13:49","title":"Visszatérne iskolájába egy kerekesszékbe kényszerült diák, de a tankerület nem ad pénzt akadálymentesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét mégis sokan megkérdőjelezték, konkrétan hónapok óta keringenek feltételezések, hogy a járvány a kommunista államot sem kímélte, de mivel a társadalom és a sajtó is a diktatúra kontrollja alatt van, nehéz bizonyítékot szerezni erre.



","shortLead":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét...","id":"20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2209dee-5eed-49e0-a923-8010deecdf6f","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","timestamp":"2020. július. 28. 20:00","title":"Gyanúsabb nem is lehetne az első észak-koreai koronavírus-fertőzött, aki nem is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","shortLead":"Most kevésbé bíznak meg az oroszok Putyin elnökben, mint korábban.","id":"20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d1711-0005-4b66-80aa-13bd014e9c01","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bizalmi_index_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. július. 29. 21:01","title":"Putyin bizalmi indexe 23 százalékra esett a két évvel korábbi 60-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]