Az eredetileg tervezetthez képest már több mint két és félszeresébe fog kerülni az az okosparkolási infrastruktúra, amelyet Budapest ötödik kerületében valósítanak meg, és amelyen Tábori Tamás Smart Lynx Kft.-je dolgozik – írta az Mfor.hu. Azt, hogy a munka drágul, az uniós közbeszerzési értesítőből tudni:

a projekt összköltsége a kivitelező által eredetileg elvállalt 140 millió 220 ezer forintról augusztus 12-én előbb 331 millió 410 ezer forintra ugrott, majd augusztus 25-én 358 millió 410 ezerre.

A lap szerint Tábori Rogán Antal régi ismerőse, aki pályája kezdetén a Széchenyi Szakkollégium diákbizottsági titkári posztján követte Rogánt, majd nem főállású alkalmazottként dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági kabinetjénél. Tábori aztán annál az IT Com Kft.-nél is megfordult, amely 2001-ben 8,2 millió dolláros megbízást kapott a nyugdíjfolyósító nyilvántartási rendszerének kifejlesztésére. Rogán akkor a Népszabadságnak azt magyarázta, hogy ismeri Táborit, a nyugdíjfolyósítós közbeszerzésről azonban nem tudott, Tábori tenderes sikerének pedig semmi köze az ismeretségükhöz.

A Smart Lynxnek összesen 1700 ötödik kerületi parkolóhelyre kell szenzort telepítenie, további 500 parkolóhely-okosítás opciójával. Hat helyszínen utcai kijelzőket is fel kell szerelni, illetve a forgalomszámlálást is meg kell oldani 9 helyszínen, és ennél is van opciósan további három. A szenzorok üzemeltetése is a csomag része, ezt 5 évig kell ellátni az alap 1700 és az opciós plusz 500 esetében is – írta az Mfor.hu.

A rendszer maga a szabad helyet kereső autósok életét könnyítené meg, úgy, hogy a szenzoros parkolóhelyek valós időben továbbítanák a telítettségükről szóló információkat egy szerverre, majd onnan egy alkalmazáson keresztül a sofőrök telefonjára. A lap szerint az appal fizetni is lehetne a parkolásért.