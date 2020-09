Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","shortLead":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","id":"20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c605a5b1-5a03-4393-86f7-98eacabf85d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:09","title":"Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf10759-06c1-426f-be6e-59151d973a26","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi túsztárgyalójaként több mint két évtizeden át válsághelyzetekben tökéletesítette tárgyalási technikáit. Az alábbiakban Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta című könyvéből olvashatnak egy részletet.","shortLead":"A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi...","id":"20200906_Targyaljunk_ugy_mintha_az_eletunk_mulna_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf10759-06c1-426f-be6e-59151d973a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b404257d-a48c-46b1-892a-96d75e952c0b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200906_Targyaljunk_ugy_mintha_az_eletunk_mulna_rajta","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:15","title":"Tárgyaljunk úgy, mintha az életünk múlna rajta!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most csak vizuális premiert tartottak, a részleteket a hónap végén árulják el az újdonságokról. ","shortLead":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most...","id":"20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3bce9-5434-48c2-805c-d5b9d4366848","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:21","title":"Három premiert tartott a Dacia: itt az új Logan, Sandero és Sandero Stepway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","shortLead":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt kiderült: gyakorlatilag felülírnák a nagy nehezen összehozott kilépési megállapodást. Az EU fenyegetése csak hab a tortán.","shortLead":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt...","id":"20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861e5b2-a63c-463f-948b-c9e5173de25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Felrúgnák a britek a Brexit-megállapodást, újrakezdődhet a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]