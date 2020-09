Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","shortLead":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","id":"20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93955b-98ae-4f8c-8cd2-88992806352d","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:35","title":"Újranyitott az első teljes karantén alá vett európai település óvodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy orosz jogszabálytervezet 20 százalékban maximalizálná az Apple és a Google részesedését az alkalmazásboltokban generált bevételekből.","shortLead":"Egy orosz jogszabálytervezet 20 százalékban maximalizálná az Apple és a Google részesedését az alkalmazásboltokban...","id":"20200909_apple_google_oroszorszag_torveny_ado_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf1e67a-da7a-4839-9ac7-00a9eb2a7e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_apple_google_oroszorszag_torveny_ado_penz","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:33","title":"Az oroszok csökkentenék az Apple és a Google bevételét, majd még azt is megsarcolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. ","shortLead":"Az ügyészség a Heves megyei idősotthon ápolója és körzeti orvos ellen emelt vádat. ","id":"20200909_vademeles_halalt_okozto_gondatlan_veszelyeztes_idosotthon_verhigito_apolo_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e935cc51-2b5b-418f-93ec-26c4e90310bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_vademeles_halalt_okozto_gondatlan_veszelyeztes_idosotthon_verhigito_apolo_orvos","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:22","title":"Meghalt az idős beteg, mert heteken át hatszoros adag vérhigítót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","shortLead":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","id":"20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfb3cd0-ef72-4ab3-bf1f-6e60f3ab49eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:41","title":"Nincs feljebb: Magyarországon a Mercedes-Maybach GLS divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos, megfoghatatlan kép él benne női önmagáról - írja a Női körben - Útkeresés a táncterápia módszerével című könyv szerzője, Jarovinszkij Vera tanácsadó szakpszichológus. Az alábbiakban a kötetből olvashat szerkesztett részletet.","shortLead":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos...","id":"20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cd742-d05e-48bf-ab1d-ec0d7fbb1020","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:36","title":"Nagyanyám azt mondta, nincs nő, aki élvezné a szexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800 millió forintos bírságot kapott, a Mediaworks vállalta, hogy az egész cégcsoport hirdetési gyakorlatát rendbe szedi.","shortLead":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800...","id":"20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d52b1c-a1c3-4fbf-899f-24bed72fa8ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:19","title":"Rendet kell tenni a fideszes médiabirodalomban átverős hirdetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lemondott rektorhelyettes nyilatkozatára reagálva adott ki közleményt az Állami Számvevőszék. ","shortLead":"A lemondott rektorhelyettes nyilatkozatára reagálva adott ki közleményt az Állami Számvevőszék. ","id":"20200908_A_Szamvevoszek_figyelmeztetest_adott_ki_a_Szinmuveszeti_atadasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace3166-115e-4f61-a596-5ef2de5cb32a","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_A_Szamvevoszek_figyelmeztetest_adott_ki_a_Szinmuveszeti_atadasahoz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:05","title":"Megszólalt az ÁSZ: A Színművészeti gazdálkodását 10 éve sorozatos és visszatérő szabálytalanságok jellemzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7515662-463d-4978-bb0e-401b9ac13621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Stanford Egyetem mérnökei hat hónap leforgása alatt, 189, egyenként 16 megapixeles szenzorból építették fel a hatalmas kamerát, amivel a világűrt tanulmányozzák majd.","shortLead":"Az amerikai Stanford Egyetem mérnökei hat hónap leforgása alatt, 189, egyenként 16 megapixeles szenzorból építették fel...","id":"20200909_foto_fenykep_gigapixel_stanford_egyetem_obszervatorium_tavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7515662-463d-4978-bb0e-401b9ac13621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca2322-6c10-454f-8297-fd09e3f4d2c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_foto_fenykep_gigapixel_stanford_egyetem_obszervatorium_tavcso","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb felbontású fényképezőgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]