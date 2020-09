Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","shortLead":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","id":"20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f7853-e24e-4451-9dbb-07c28955a592","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:51","title":"Még egy vakcinagyártóval leszerződött az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős kihívásnak tűnik a koronavírus elleni vakcinák kiszállításának megszervezése. Ahhoz ugyanis, hogy mindenhova, minden embernek jusson oltóanyag, rengeteg repülőgépre lesz szükség.","shortLead":"Jelentős kihívásnak tűnik a koronavírus elleni vakcinák kiszállításának megszervezése. Ahhoz ugyanis, hogy mindenhova...","id":"20200910_koronavirus_vakcina_oltas_aurszallitas_repulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6227a-83a7-435e-95af-368b80ca2a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_koronavirus_vakcina_oltas_aurszallitas_repulok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:03","title":"Kiszámolták, hány repülő kellene hozzá, hogy a világ minden részére eljusson egy koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka György közölte: ha teheti, 2022-ben is indul.","shortLead":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka...","id":"20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf3fab-11cf-418c-bfa9-4dfe69fd8b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:18","title":"Orbán rákérdezett a költségvetési csalással vádolt Simonkánál, hogyan bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657b1ddd-9423-4e69-a2e5-36a37564bc6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Általában békésen viselkedtek, de ezúttal már-már háborúsan ellenségesek voltak.","shortLead":"Általában békésen viselkedtek, de ezúttal már-már háborúsan ellenségesek voltak.","id":"20200911_Nyillal_olte_meg_az_elszigetelt_amazonasi_torzs_a_tagjait_tanulmanyozo_szakertot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657b1ddd-9423-4e69-a2e5-36a37564bc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63be4f5c-f3a0-4d4d-8565-4be338b1cf9c","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Nyillal_olte_meg_az_elszigetelt_amazonasi_torzs_a_tagjait_tanulmanyozo_szakertot","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:31","title":"Nyíllal ölte meg az elszigetelt amazonasi törzs a tagjait tanulmányozó szakértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagy-Britanniában már hat embernél többen nem csoportosulhatnak, leégett a legnagyobb görög menekülttábor. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagy-Britanniában már hat embernél többen nem csoportosulhatnak, leégett a legnagyobb görög menekülttábor. A hvg360...","id":"20200910_Radar360_Latogatasi_tilalom_a_korhazakban_modernizalas_a_hadseregben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37665590-b261-440f-9057-1662ede4a082","keywords":null,"link":"/360/20200910_Radar360_Latogatasi_tilalom_a_korhazakban_modernizalas_a_hadseregben","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"Radar360: Látogatási tilalom a kórházakban, modernizálás a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Blair, a britek egykori miniszterelnöke szerint ha valakinek beadják a koronavírus elleni vakcinát, azt fel kellene tüntetni a digitális személyi igazolványában is. (Ennek hazai megfelelője az egy ideje már forgalomban lévő e-személyi.) A Big Brother Watch jogvédő szervezet szerint ez nem olyan jó ötlet.","shortLead":"Tony Blair, a britek egykori miniszterelnöke szerint ha valakinek beadják a koronavírus elleni vakcinát, azt fel...","id":"20200910_tony_blair_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina_digitalis_szemelyi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0215cf-fef3-4b18-a0c4-722bb5ef28a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_tony_blair_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina_digitalis_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:03","title":"Tony Blair szerint be kellene írni a személyibe, hogy ki kapott koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]