[{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b","c_author":"Marton Éva","category":"360","description":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd hídmestere, aki rajzfilmesként tervezett nyugdíjba vonulni, de végül mégis apja nyomdokaiba lépett. HVG-portré.","shortLead":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd...","id":"202036_fazekas_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955685de-e72a-4a9e-8b2f-855070cf5a5f","keywords":null,"link":"/360/202036_fazekas_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:00","title":"A Lánchíd hídmestere: Will Smith komoly kellemetlenséget okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605b0c8-fc39-45d4-82c1-a58c6516d9ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel jogállamiságról szóló EP-ülésen érvelt Vera Jourová az uniós költségvetés jogállamisági kritériumokhoz kötése mellett. A Fidesz szerint ideológiai harc folyik.","shortLead":"A lengyel jogállamiságról szóló EP-ülésen érvelt Vera Jourová az uniós költségvetés jogállamisági kritériumokhoz kötése...","id":"20200914_lengyel_jogallamisag_eu_jourova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1605b0c8-fc39-45d4-82c1-a58c6516d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e782533-56cf-4b9b-8118-c99e9324bf71","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_lengyel_jogallamisag_eu_jourova","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:49","title":"EB-alelnök a jogállamiságról: \"Akik nem értik az értékekről szóló beszédet, majd megértik a pénz szavát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4abda69-d9a7-4cbb-8cba-819130d97adf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon meglepte, hogy pozitív eredményt hozott a tesztje.\r

","shortLead":"Nagyon meglepte, hogy pozitív eredményt hozott a tesztje.\r

","id":"20200916_liptai_claudia_koronavirus_fertozes_rtl_klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4abda69-d9a7-4cbb-8cba-819130d97adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c90741-3b79-4aac-99bb-ea2fc0714e32","keywords":null,"link":"/elet/20200916_liptai_claudia_koronavirus_fertozes_rtl_klub","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:10","title":"Liptai Claudia is megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség meghódíthatja a világűrt.","shortLead":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség...","id":"20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f117258-b1a7-40fb-a96b-42d4550af17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:03","title":"18 kilométeres magasságba küldené fel a Csillaghajót a SpaceX – aztán egyben vissza is hozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","shortLead":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","id":"20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441dfc3-6346-4ea1-8788-7eccdd05f773","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:24","title":"A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László 800 millióért épít utat és járdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ddd4f3-2f11-4e09-a503-b70a0ac27d39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Első észak-koreai disszidensként szerzett egyéni körzetben parlamenti mandátumot Dél-Koreában Sze Jong Ho, aki londoni diplomataként megízlelte a kapitalizmust, és tetszett neki. Közben Phenjanból kígyót-békát kiabálnak rá, és védőőrizet alatt él Szöulban.","shortLead":"Első észak-koreai disszidensként szerzett egyéni körzetben parlamenti mandátumot Dél-Koreában Sze Jong Ho, aki londoni...","id":"202037_sze_jong_ho_eszaki_szokevenybol_delkoreai_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ddd4f3-2f11-4e09-a503-b70a0ac27d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353b4b7-3c44-43d8-84af-53f9af703ed0","keywords":null,"link":"/360/202037_sze_jong_ho_eszaki_szokevenybol_delkoreai_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:00","title":"Gangnam Style – Szöul elit negyedében képviselő az Észak-Koreából szökött diplomata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább okosítja Fiber nevű internethálózatát a Google. A keresőóriás 2 gigabites csomagot vezet be Amerika egyes városaiban, és nem is kér érte sokat.","shortLead":"Tovább okosítja Fiber nevű internethálózatát a Google. A keresőóriás 2 gigabites csomagot vezet be Amerika egyes...","id":"20200916_google_fiber_gigabites_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd40a3b-f587-4cba-8374-a093257509f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_google_fiber_gigabites_internet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:40","title":"30 ezer forintért 2 gigabit – indul a Google új netszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]