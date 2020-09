Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1bfc03-8cda-4e9c-b81f-000c4255f244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégéken az M5-ös autópálya melletti bekötőúton kilométer hosszan állnak a zöldséges furgonok.","shortLead":"Hétvégéken az M5-ös autópálya melletti bekötőúton kilométer hosszan állnak a zöldséges furgonok.","id":"20200916_Veget_vetnenek_a_fovarosi_Nagybani_Piacnal_feltorlodo_vegtelen_furgonsornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1bfc03-8cda-4e9c-b81f-000c4255f244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e18df15-ea39-417f-b059-2a156bd8dea9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Veget_vetnenek_a_fovarosi_Nagybani_Piacnal_feltorlodo_vegtelen_furgonsornak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:37","title":"Véget vetnének a fővárosi Nagybani Piacnál feltorlódó végtelen furgonsornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010-ben az áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni az állam. Nemcsak a mérték, de a csökkenés nagyságrendje is kiemelkedő a régióban és néhány nyugati EU-országgal összevetve. Az áfarés csökkenése olyan intézkedésekhez köthető, mint az online pénztárgép, az ekaer vagy éppen az online számla bevezetése.","shortLead":"2010-ben az áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni az állam. Nemcsak a mérték, de...","id":"20200917_fidesz_afa_ado_adobehajtas_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ce0aaf-d27d-49c2-afb0-d916c431014c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_fidesz_afa_ado_adobehajtas_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:57","title":"Ha adóbehajtásról van szó, kiemelkedően sikeres a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kongresszusi küldöttek egy része a közelmúlt eseményei miatt tiltakozik.","shortLead":"A kongresszusi küldöttek egy része a közelmúlt eseményei miatt tiltakozik.","id":"20200916_MSZP_tuntetes_Buda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65fa93-53d7-4016-8b7a-17371a3c088e","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_MSZP_tuntetes_Buda","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:33","title":"MSZP-sek tüntetnek MSZP-sek ellen Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barack Obama emlékiratainak első része magyarul a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg 2020. december 10-én.","shortLead":"Barack Obama emlékiratainak első része magyarul a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg 2020. december 10-én.","id":"20200917_Barack_Obama_elnoki_memoar_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5112c7-482b-48b6-835a-e58078b4e0f5","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Barack_Obama_elnoki_memoar_konyv","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:15","title":"Újabb utazás a Fehér Házba: év végén a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg Barack Obama memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés egyik fontos eleme Bill Gates szerint az, hogy a kész vakcinákból ne csak a gazdag országoknak jusson.","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés egyik fontos eleme Bill Gates szerint az, hogy a kész vakcinákból ne...","id":"20200915_bill_gates_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d82777e-1cb7-4ff8-8646-51b821bf7064","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_bill_gates_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:32","title":"Bill Gates reméli, hogy igazságosan fogják elosztani az első koronavírus-vakcinákat, különben még több halott lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","shortLead":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","id":"20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f39e2-9f4e-47e0-b0a0-a0216ce70dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:25","title":"Visszaküldte a Trianon-törvényt Iohannis a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0850ba4-dc17-4684-a9e4-e16cc17d967b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új belépőszintű modellt nem meglepő módon 3 hengeres benzinmotor mozgatja.","shortLead":"Az új belépőszintű modellt nem meglepő módon 3 hengeres benzinmotor mozgatja.","id":"20200916_6_millio_forint_ala_szelidult_az_uj_vw_golf_hazai_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0850ba4-dc17-4684-a9e4-e16cc17d967b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118da031-1302-4587-a1be-1135c82082f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_6_millio_forint_ala_szelidult_az_uj_vw_golf_hazai_ara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:41","title":"6 millió forint alá szelídült az új VW Golf hazai ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6cc1c-ca23-488b-8147-46435e476ec2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az Apple One pont olyan, mint a több szolgáltatást egy csomagban kínáló megoldások mindegyike: igazán az spórolhat, aki minden egyes elemét kihasználja. A vállalat pedig csak nyer azokon, akik egy pici pluszért cserébe megörülnek a többi szolgáltatásnak is.","shortLead":"Az Apple One pont olyan, mint a több szolgáltatást egy csomagban kínáló megoldások mindegyike: igazán az spórolhat, aki...","id":"20200916_apple_one_elofizetes_megeri_egyeni_csaladi_csomag_mennyibe_kerul_apple_music_arcade_tv_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd6cc1c-ca23-488b-8147-46435e476ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d87d604-7372-4c64-9f18-373a75613bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_apple_one_elofizetes_megeri_egyeni_csaladi_csomag_mennyibe_kerul_apple_music_arcade_tv_tarhely","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:03","title":"Mennyibe kerül itthon az Apple One? Megéri előfizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]