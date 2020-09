Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS 14-gyel azonban ez megváltozott. ","shortLead":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS...","id":"20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a317c70-b1e3-4c00-b8a6-cc23dcd9c031","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:03","title":"Kedveli a windowsos böngészőjét? Az iPhone-ján is beállíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","shortLead":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","id":"20200923_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c787759a-a33d-4887-89c0-57be94a4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 05:11","title":"Vége a hibátlan napos időnek, viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni, hányszor tette ezt.","shortLead":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni...","id":"20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df74d93-724b-4ae7-8b7a-932440b5a038","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:30","title":"Nem árulják el, hányszor használta Szijjártó a rendőrség helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília arra kérte az oltásellenes mozgalmakat, ne terjesszék nézeteiket. A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a meglévő szabályok szigorítását nem tervezik abban az esetben, ha azokat betartják az emberek, de a járvány aktuális helyzetét látva ezen változtathatnak.","shortLead":"Müller Cecília arra kérte az oltásellenes mozgalmakat, ne terjesszék nézeteiket. A tiszti főorvos arról is beszélt...","id":"20200921_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ff108b-23b2-4964-b20f-c611249fa2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus_hetfo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:04","title":"Operatív törzs: az új fertőzöttek negyede 30 év alatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","shortLead":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","id":"20200922_360_felett_ragadt_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bdbae-33e0-4ad9-8070-416ae64f132e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_360_felett_ragadt_a_forint","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:02","title":"363 felett ragadt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","shortLead":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","id":"20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e29a1-0a85-4f10-8c90-f6572a73b630","keywords":null,"link":"/sport/20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:05","title":"Húszezer néző előtt rendeznek F1-es futamot októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

","shortLead":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul...","id":"sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecec-7966-437f-b06d-e1282cae8ee6","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:30","title":"Mutasd, milyen pózban alszol - megmondom, ki vagy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd forintosra tervezett Budapest–Belgrád-projektben. Nemrég új tagokkal bővült az igazgatósága.","shortLead":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd...","id":"20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984af98-e369-4b50-8261-454f4a13ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:44","title":"Mészárosék emberei megérkeztek a 750 milliárdos vasútprojektre létrehozott cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]