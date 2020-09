Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b2a2c6c-943b-48c6-8262-a121f96376af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig csak Budapest szerepelt a hivatalos listán.","shortLead":"Eddig csak Budapest szerepelt a hivatalos listán.","id":"20200924_Nemetorszag_kockazatos_terulet_GyorMosonSopron_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2a2c6c-943b-48c6-8262-a121f96376af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efbcfeb-53db-4680-a557-0752cc453d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Nemetorszag_kockazatos_terulet_GyorMosonSopron_megye","timestamp":"2020. szeptember. 24. 00:18","title":"Németország kockázatos területnek minősítette Győr-Moson-Sopron megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","shortLead":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","id":"20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed514ce2-8365-4370-a007-1e2eca0a8ae6","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:40","title":"Új royal bébi érkezik a brit királyi családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly eredményt elérni még nem sikerült. Nem úgy a régióban másoknak. ","shortLead":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly...","id":"20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5ce85-c178-4aa9-a808-f70fc1b03393","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:22","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy elhúz melletünk a régió a robotizációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b6b79-7f61-4b6f-88e1-92870c783216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket rejt az Apple új órájának belseje, hanem azt is, hogy mennyire könnyű a javítása.","shortLead":"Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket...","id":"20200924_apple_watch_series6_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0b6b79-7f61-4b6f-88e1-92870c783216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b9854-3bae-46da-b366-ce20a54a46ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_apple_watch_series6_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:03","title":"Szétkapták a legújabb Apple okosórát: mi van benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint elég lenne, ha a férfi pénzbüntetést kapna és egy időre eltiltanák a sporteseményektől.","shortLead":"Az ügyészség szerint elég lenne, ha a férfi pénzbüntetést kapna és egy időre eltiltanák a sporteseményektől.","id":"20200925_szuperkupa_birosag_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d12fd77-1606-4a6c-a75f-afad14b3fc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_szuperkupa_birosag_palya","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:19","title":"Szuperkupa: részegen akart bemászni a pályára egy brit férfi, bíróság elé állították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 24 millió ember szorul humanitárius segélyre az országban.","shortLead":"Több mint 24 millió ember szorul humanitárius segélyre az országban.","id":"20200923_Fogy_az_ENSZ_penze_embereletek_kerulhetnek_veszelybe_Jemenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a6abb5-2d6d-44b3-8c91-4bf8321279e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Fogy_az_ENSZ_penze_embereletek_kerulhetnek_veszelybe_Jemenben","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:51","title":"Fogy az ENSZ pénze, vége lehet a segélyprogramoknak Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal is vezetett Norvégiában, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

","shortLead":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal...","id":"20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3f9eff-6447-4691-a258-38bdf7fcea9e","keywords":null,"link":"/sport/20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:01","title":"Molde - Ferencváros: 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]