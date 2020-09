Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami támogatások összege, bár még így is 60 milliárd lett. A külügyminisztérium saját támogatásaival együtt majdnem 100 milliárd ment határon túlra, és akadnak még ismeretlen tételek a költségvetésben.","shortLead":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami...","id":"20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c418c94f-33f3-461b-8d52-cd1668f0bbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:00","title":"Megtört a lendület: a kormány csak a tervezett pénz dupláját tolta ki határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b518e7-c54e-4244-ab79-de5123820fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Találtunk egy kompakt villanyautót, melynek 230 V-os aljzata meglepően nagy teljesítményt képes leadni.","shortLead":"Találtunk egy kompakt villanyautót, melynek 230 V-os aljzata meglepően nagy teljesítményt képes leadni.","id":"20200926_mar_autoban_is_lehet_vezetekes_hajszaritot_porszivot_hasznalni__kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b518e7-c54e-4244-ab79-de5123820fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc68269e-a97b-43da-bd85-a398deb6edbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_mar_autoban_is_lehet_vezetekes_hajszaritot_porszivot_hasznalni__kiprobaltuk","timestamp":"2020. szeptember. 26. 06:41","title":"Már autóban is lehet vezetékes hajszárítót, porszívót használni – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni.","shortLead":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar...","id":"20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d374285-3c6d-43f8-b812-456047d60a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:23","title":"Telekom: Példátlan mértékű hackertámadás érte Magyarországot a Szuperkupa-döntő idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél hosszú évtizedek munkáját nullázta le a tanórán kívüli délutáni foglalkozások felfüggesztése, és általános jelenség, hogy tovább morzsolódik a kisebb szabadidős sportegyesületek amúgy is megcsappant létszáma. Az iskolai és óvodai úszásoktatás leállítása miatt pedig már a kormánynál kopogtat a Magyar Úszószövetség.","shortLead":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél...","id":"20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8a6372-1aa3-4144-afa6-4b1390d2f1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 07:00","title":"\"Sokan nem térnek már vissza a sporthoz\" – csapatokat tesz tönkre az Emmi járványprotokollja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egykor Michael Jackson birtokában lévő tárgyakból tartanak online árverést az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egykor Michael Jackson birtokában lévő tárgyakból tartanak online árverést az Egyesült Államokban.","id":"20200927_Elarvereznek_jo_par_Michel_Jackson_ereklyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edfc351-9512-420e-93b0-c8cd7861e8f2","keywords":null,"link":"/kultura/20200927_Elarvereznek_jo_par_Michel_Jackson_ereklyet","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:06","title":"Elárvereznek jó pár Michel Jackson-ereklyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben. A műveiben általában a posztszovjet világot elemző író eddig is hangos kritikusa volt Aljakszandr Lukasenka rendszerének. Beszéltünk vele arról, mennyire durva diktatúra valójában a belarusz elnöké, és milyen sors vár ott egy hozzá hasonló értelmiségire. Interjú.","shortLead":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben...","id":"20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c154f87d-d2d0-4fa4-8b7a-6aabb18c6a56","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:04","title":"Szasa Filipenko: Nem lep meg, hogy Orbán és Lukasenka barátok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","shortLead":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","id":"20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad048a16-bfde-41c0-b4b4-cb0143b20bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:47","title":"Négy személyautó ütközött Székésfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","shortLead":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","id":"202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af17c3c-cfd1-45a5-a6e0-4b88fa7863ff","keywords":null,"link":"/360/202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:15","title":"Ezeket a dalokat nem verte nagy dobra a Pink Floyd, de most itt vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]