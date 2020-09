Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","shortLead":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","id":"20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6e73-6fed-4968-a37e-89c4709adf63","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:05","title":"Panaszt nyújtott be a Klubrádió ügyében az Európai Bizottságnak Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem igaz, hogy a működőképesség határán lenne az Uzsoki Utcai Kórház.","shortLead":"Az Emmi szerint nem igaz, hogy a működőképesség határán lenne az Uzsoki Utcai Kórház.","id":"20200925_korhaz_szakember_Covid_centrum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0f40a9-cb10-4083-b7f9-768efb44419a","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_korhaz_szakember_Covid_centrum","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:54","title":"Az ország 18 kórházából irányítják át a szakembereket a fővárosi Covid-centrumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél hosszú évtizedek munkáját nullázta le a tanórán kívüli délutáni foglalkozások felfüggesztése, és általános jelenség, hogy tovább morzsolódik a kisebb szabadidős sportegyesületek amúgy is megcsappant létszáma. Az iskolai és óvodai úszásoktatás leállítása miatt pedig már a kormánynál kopogtat a Magyar Úszószövetség.","shortLead":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél...","id":"20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8a6372-1aa3-4144-afa6-4b1390d2f1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 07:00","title":"\"Sokan nem térnek már vissza a sporthoz\" – csapatokat tesz tönkre az Emmi járványprotokollja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple egyelőre nem állt kötélnek, de talán mégis szabad utat adhat.","shortLead":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple...","id":"20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a64e7-1d4b-4f57-90b1-2b22ad447364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy iPhone-on is menni fognak az xboxos játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb műtétek. Az intézmény szerint elköltöztették az osztályt, a szülések és kisebb műtétek rendben zajlanak.","shortLead":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb...","id":"20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a27803c-6f44-490b-a5f6-82d9b63a0724","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:57","title":"Ismét beázott a Szent János Kórház szülészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a7e732-cba4-444a-bc90-721868effda3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci kávéóriás bejelentette, hogy terveik szerint hamarosan már a teljes ellátási láncukban és a termékeik teljes életciklusában elérik a karbonsemlegességet. ","shortLead":"A svájci kávéóriás bejelentette, hogy terveik szerint hamarosan már a teljes ellátási láncukban és a termékeik teljes...","id":"20200925_2022tol_nem_kell_aggodnia_a_Nespresso_kaveja_szenlabnyoma_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a7e732-cba4-444a-bc90-721868effda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f84993-6a57-46b0-8274-5dd81ba0b84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_2022tol_nem_kell_aggodnia_a_Nespresso_kaveja_szenlabnyoma_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:59","title":"A Nespresso bejelentette, hogy 2 éven belül karbonsemleges lesz minden csésze kávéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","shortLead":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","id":"20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d58ae-2cca-4ffe-9ab6-25727111e8b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:52","title":"1629 új fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András szerint az általuk felkért szakemberek leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak segíteni.\r

","shortLead":"Fekete-Győr András szerint az általuk felkért szakemberek leginkább a szakpolitikusaik felkészítésében fognak...","id":"20200926_Bajnai_Gordon_Momentum_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadc9f82-e99e-4053-9ebe-3c3e8c67f73a","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Bajnai_Gordon_Momentum_politika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:09","title":"Bajnai Gordon a Momentum mellett térhet vissza a magyar politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]